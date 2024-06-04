СМИ: Бывшая помощница Уэста подала на него в суд за домогательства

Бывшая помощница американского рэпера Канье Уэста подала на него в суд за домогательства и незаконное увольнение, передает TMZ.

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По данным СМИ, девушка утверждает, что рэпер нанял ее управлять компаниями и уволил без пособия. Кроме того, по словам пострадавшей, Уэст присылал ей вульгарные и расистские сообщения.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст все же приедет в Россию, но не летом, а «гораздо позже», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Канье Уэста
ТЕГИ:СудыДомогательстваРэпер

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