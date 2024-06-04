СМИ: Бывшая помощница Уэста подала на него в суд за домогательства
4 июня 202414:59
Бывшая помощница американского рэпера Канье Уэста подала на него в суд за домогательства и незаконное увольнение, передает TMZ.
По данным СМИ, девушка утверждает, что рэпер нанял ее управлять компаниями и уволил без пособия. Кроме того, по словам пострадавшей, Уэст присылал ей вульгарные и расистские сообщения.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст все же приедет в Россию, но не летом, а «гораздо позже», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Бывшая помощница Уэста подала на него в суд за домогательства
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru