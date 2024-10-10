«Черная дыра!»: МТС проигрывает креативную битву с «Яндексом» и VK
НСН продолжает исследовать нашествие больших технологических компаний в концертную индустрию. Так, корпорация VK перезагрузила осенью свою музыкальную экосистему и запустила билетный сервис, «Яндекс» зашел с хитов «Кинопоиска», а МТС "зависла" между успехами прошлого и ожиданиями будущего.
После насыщенного концертами лета и роста на треть билетных продаж, музыкальная индустрия по новому взглянула на «креативную» гонку корпораций, выдавливающих с концертного рынка независимых конкурентов.
Так, продюсер Евгений Филькенштейн сегодня категорично заявил, что рост цен на билеты связан с приходом в концертный бизнес МТС, а «Яндекс», по его мнению, «пожирает» все на своем пути, в том числе и концертную индустрию.
В этом году фактически завершается нашествие крупных технологических компаний в индустрию зрелищ, куда ведущие российские корпорации активно инвестировали последние три года, скупая активы и независимые площадки, чтобы сформировать свои экосистемы и инфраструктуру. Исследование НСН самых успешных за 2024 г. проектов показало максимальную активность VK и стагнацию МТС.
VК: МУЗЫКА И БИЛЕТЫ
Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин, ранее сообщил НСН, что в экосистему его компании входят собственный фестиваль, стриминговый сервис, несколько знаковых площадок, лейбл и студия звукозаписи.
«Мы предлагаем аудитории максимально широкий пользовательский опыт при взаимодействии с музыкой. Это стриминговый сервис VK Музыка с масштабной библиотекой треков, где удобно слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Но это далеко не все. Важной частью индустрии являются концерты любимых музыкантов. Поэтому мы открыли несколько концертных площадок под эгидой VK – это VK Stadium, VK Gipsy и летняя площадка VK Музыка, где летом мы делаем большое количество интересных механик для пользователей. Молодые творческие ребята с помощью проекта VK Музыка Трамплин могут записать фит со звездой уровня Басты, Мота или Mary Gu. Многие из них уже выступили на VK Fest. Также в музыкальной экосистеме VK есть музыкальный лейбл VK Records и собственная звукозаписывающая студия, которая работает на 360 градусов. Артисты могут записывать треки в нашей студии, выпускать их на лейбле и получать поддержку в сервисах VK», - отмечал Дуксин.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова подтвердила НСН, что в 2024 году фестиваль собрал рекордные 205 000 человек в пяти городах страны, впервые приехав в Уфу и Красноярск.
В конце августа компания запустила сервис по покупке билетов в соцсети «ВКонтакте» , а к началу октября закрыла сделку по покупке 10-процентной доли в билетном операторе «Кассир.ру».
«Плюс этой сделки в том, что это очень большой и надежный партнер. Мы не видим здесь ни рисков поглощения, ни каких-то других рисков», - объяснил НСН главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
Радость основателей последнего в России независимого билетного оператора объяснила заместитель гендиректора «Kassir.ru» Екатерина Каменева, признавшись НСН, что ее компания теперь сможет получить доступ к аудитории порядка 100 млн человек.
В начале октября произошло и большое обновление музыкальных сервисов. 7 октября было представлено обновление сервиса VK Музыка, а после этого в Москве состоялась презентация, на которой было объявлено об изменениях в руководстве лейбла VK Records. Его новым руководителем стал выходец из Gazgolderа Дмитрий Миловзоров, который заменил на этом посту выходца из Black Star Виктора Абрамова.
«Основными задачами Дмитрия на новой позиции станут поиск, развитие и продвижение талантливых музыкантов. Помимо, он также продолжит отвечать за музыкальную витрину VK Музыки, специальные мероприятия и концертные площадки под эгидой компании», - пояснили НСН в пресс-службе VK.
Ну а креативным директором лейбла стал основатель RAAVA MUSIC Elman (Эльман Зейналов), открывший Jony и других известных артистов.
ЯНДЕКС: РИЧИ И БРИТАНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
В креативную экосистему «Яндекса» входят билетный оператор, музыкальный стриминг, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», а также книжный сервис, недавно избавившийся от старого названия «Букмейт». Кроме того, компания проводит концерты и фестивали.
В середине сентября в Москве состоялась презентация нового сезона «Кинопоиска», с которым пока не может конкурировать ни один из российских онлайн-кинотеатров.
По данным TelecomDaily, в первом полугодии 2024 года доля «Кинопоиска» на рынке онлайн-кинотеатров составляла 33,5%, в тройке лидеров также «Иви» (18,1%) и Wink (15,3%). Далее расположились Okko (12,4%), KION (6,7%), Start (6,7%) и Premier (4,5%).
В числе новых премьер была и картина Гая Ричи «Вне закона», созданная при участии продюсерского центра «Яндекса» «Плюс Студии». Ранее эта компания выступила продюсером и дистрибьютором предыдущих фильмов Ричи — «Министерство неджентльменских дел» и «Переводчик».
«Гая Ричи нельзя назвать “дойной коровой”, просто продюсеры нашли общий язык с режиссером. Причем сделать это бывает сложно — например, с Оливером Стоуном ни один продюсер два фильма подряд не работал из-за его слишком сложного характера. Гай Ричи не менее прекрасно понимает, на что они будут тратиться. Он очень профессиональный режиссер, один из двух кинематографистов, которые устраивают меня по скорости монтажа (второй — Квентин Тарантино), и я всегда с удовольствием смотрю его фильмы. Поэтому я от души ему желаю успеха, а раз “Яндекс” туда вкладывается, то успеха вдвойне», — сказал в этой связи НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Кроме того, «Яндекс» оказался причастен к одному из главных фестивальных событий года. В начале сентября компания провела в Казахстане музыкальный фестиваль Park Live, где, несмотря на антироссийскую истерию в мире, выступили артисты из Великобритании, США и ЮАР. В их числе, в частности, оказались, Die Antwoord, Tyga The Kooks и бывший фронтмен группы Kasabian Том Мейган.
«Фестиваль Yandex Park Live прошел замечательно. Мы сейчас находимся в таком турбулентном времени, где политическая подоплека, конечно, имеет ключевое значение. И то, что на этом фоне что-то происходит, и происходит достойно, я считаю, что это очень круто. Поздравляю своих коллег с прекрасным результатом и в общем даже с победой. Первый блин был отнюдь не комом: атмосфера прекрасная, отзывы замечательные. Я думаю, что будущее у Park Live в Алматы, безусловно, на ближайшие годы есть однозначно», - говорил в этой связи НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий считает, что этот фестиваль может стать традиционным, если позиции «Яндекса» в Казахстане останутся сильными.
МТС: МЮЗИКЛЫ И «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин говорил НСН, что главным событием лета в экосистеме этой компании стало открытие в «Лужниках» новой концертной площадки, а осенью и зимой МТС представит новые мюзиклы.
«Главное событие – открытие и программа новой мультижанровой площадки МТС Live Лето в Лужниках – концертная программа площадки собрала представителей рэпа, хип-хопа и поп-музыки: "Три дня дождя", OG Buda, Guf, JONY, Xolidayboy и других молодых популярных артистов, а также звезд мировой классики – Дениса Мацуева и Хиблу Герзмаву. Осенью мы планируем к выходу два новых мюзикла», - обещал Зорихин.
Директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв говорил НСН, что «самый длинный опен-эйр лета» собрал в «Лужниках» более 120 тысяч зрителей за два месяца и рассказал о площадках в других городах и фестивальном будущем.
«В данный момент наши площадки — МТС Live Холлы — представлены в пяти городах: в Москве, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Новую площадку мы как раз подписали в июле этого года: КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде превратился в МТС Live Холл. Насчёт новых музыкальных фестивалей в городах говорить пока рано, в следующем году в Москве планируем провести не менее масштабный опен-эйр — МТС Live Лето 2025», - обещал Шмелев.
В октябре в МТС сообщили, что созданный при участии компании мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» попал в Книгу рекордов России - за два года его посмотрели 1,2 млн зрителей, а сборы превысили 3 млрд рублей. При этом 13 октября состоится его последний показ, на смену «миллиардеру» придут мюзиклы «Последняя сказка» (выйдет в начале декабря) и «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.», который презентовали на днях. Кроме того, в МТС Live рассказали НСН, что в Москве появится новый «Театр на Цветном», открытие которого планируется зимой после ремонта в здании.
Но на этом благостном, казалось бы, фоне, многие издания, подводя стриминговые итоги года, пишут только о «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «Звуке», попросту забывая про «МТС Музыку».
На фоне замедления YouTube 17 октября «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили о нововведениях по монетизации контента, однако сервис Nuum от МТС пока не может включиться в большую гонку российских видео-сервисов. Да и онлайн-кинотеатр KION от МТС, также пока лишь далеко не в тройке лидеров, несмотря на успех нового сезона оригинального сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.
Таким образом, между успехами прошлого и ожиданиями будущего у МТС образовалась дыра, в которой в начале октября замаячил музыкальный форум Colisium, заявленный как важное событие для музыкальной индустрии. Но, многие из экспертов, побывавших на мероприятии, одним из главных партнеров которого на свою беду выступила МТС, остались разочарованы увиденным. Вместо организаторов крупнейших фестивалей, руководителей стримингов или больших продюсеров со скромных сцен вещали представители малоизвестных артистов и создатели стартапов. Темы раскрывались плохо, а основную часть публики составляли студенты и неформалы, но даже и с этой частью лояльной аудитории не все оказалось в порядке.
Опрос НСН более двух десятков студентов показал, что большинство из них (40% опрошенных) отметили, что заявленные темы не были раскрыты. Среди плюсов отмечали атмосферу, среди минусов организацию. Релизов и каких-либо цифр по итогам форума СМИ так и не дождались. Не всем хватило даже банальных бейджей, которые канули в «черную дыру», рискующую затянуть и партнеров форума.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил НСН, что успех «Яндекса» и VK связан с рекламными площадями, а МТС приходится «играть на чужом поле»
«У "ВКонтакте" и "Яндекса" огромная рекламная площадь. Если продукты, которые развивают, зависят от рекламы, главной ценностью является возможность дотянуться до любого участника своей экосистемы. Может быть, у МТС хороший продукт, но объемы рекламы, которые "Яндекс" и VK могут на себя потратить, кратно превосходят то, что делает МТС. У МТС все-таки свой бизнес, он не может в сторону медийности уходить, а "Яндекс" и "ВКонтакте" - это, в первую очередь, соцсети, медиа, трафик, поиск, то есть «это наше, родное». МТС просто играет на чужом поле, хоть и в отличие от многих операторов двигается в этом направлении очень хорошо и настойчиво», - объяснил бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета.
По его мнению, МТС и «Сбер» могут получать прибыль от своих креативных направлений, но вряд ли станут лидерами музыкального рынка.
«Какую-то аудиторию они скушать могут и, наверное, даже выйти в прибыль могут, но стать лидерами рынка - нет. Потому что "Сбер" с музыкой выглядит, как «торгуем семечками», а "Яндекс Музыка" и "VK Музыка" – это вполне органолептично. Люди там проводят свое время и заодно музыку слушают. Можно, конечно, представить, что я приду в "Сбер" слушать музыку, но здесь надо понимать, что сама система, сами вложения могут оказаться вполне себе окупаемыми, но не более чем. Мы с вами можем создать банк, но вряд ли мы когда-нибудь обгоним "Сбер" в силу исторических причин. Также "Яндекс" и "ВКонтакте" обладают огромным объемом трафика, на котором они могут с разных концов предлагать продукт своим клиентам, а МТС придется либо внутренне перегружать рекламу на свою аудитории, либо покупать рекламу. Они всегда будут в таком убытке. Это очень похоже на ситуацию с "Яндекс Такси" и Gett . Одни тратили деньги на внешнюю рекламу, а "Яндекс" – внутри себя», - заключил собеседник НСН.
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