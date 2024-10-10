«Черная дыра!»: МТС проигрывает креативную битву с «Яндексом» и VK

МТС: МЮЗИКЛЫ И «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин говорил НСН, что главным событием лета в экосистеме этой компании стало открытие в «Лужниках» новой концертной площадки, а осенью и зимой МТС представит новые мюзиклы.

«Главное событие – открытие и программа новой мультижанровой площадки МТС Live Лето в Лужниках – концертная программа площадки собрала представителей рэпа, хип-хопа и поп-музыки: "Три дня дождя", OG Buda, Guf, JONY, Xolidayboy и других молодых популярных артистов, а также звезд мировой классики – Дениса Мацуева и Хиблу Герзмаву. Осенью мы планируем к выходу два новых мюзикла», - обещал Зорихин.

Директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв говорил НСН, что «самый длинный опен-эйр лета» собрал в «Лужниках» более 120 тысяч зрителей за два месяца и рассказал о площадках в других городах и фестивальном будущем.

«В данный момент наши площадки — МТС Live Холлы — представлены в пяти городах: в Москве, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Новую площадку мы как раз подписали в июле этого года: КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде превратился в МТС Live Холл. Насчёт новых музыкальных фестивалей в городах говорить пока рано, в следующем году в Москве планируем провести не менее масштабный опен-эйр — МТС Live Лето 2025», - обещал Шмелев.

В октябре в МТС сообщили, что созданный при участии компании мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» попал в Книгу рекордов России - за два года его посмотрели 1,2 млн зрителей, а сборы превысили 3 млрд рублей. При этом 13 октября состоится его последний показ, на смену «миллиардеру» придут мюзиклы «Последняя сказка» (выйдет в начале декабря) и «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.», который презентовали на днях. Кроме того, в МТС Live рассказали НСН, что в Москве появится новый «Театр на Цветном», открытие которого планируется зимой после ремонта в здании.



Но на этом благостном, казалось бы, фоне, многие издания, подводя стриминговые итоги года, пишут только о «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «Звуке», попросту забывая про «МТС Музыку».

На фоне замедления YouTube 17 октября «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили о нововведениях по монетизации контента, однако сервис Nuum от МТС пока не может включиться в большую гонку российских видео-сервисов. Да и онлайн-кинотеатр KION от МТС, также пока лишь далеко не в тройке лидеров, несмотря на успех нового сезона оригинального сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

Таким образом, между успехами прошлого и ожиданиями будущего у МТС образовалась дыра, в которой в начале октября замаячил музыкальный форум Colisium, заявленный как важное событие для музыкальной индустрии. Но, многие из экспертов, побывавших на мероприятии, одним из главных партнеров которого на свою беду выступила МТС, остались разочарованы увиденным. Вместо организаторов крупнейших фестивалей, руководителей стримингов или больших продюсеров со скромных сцен вещали представители малоизвестных артистов и создатели стартапов. Темы раскрывались плохо, а основную часть публики составляли студенты и неформалы, но даже и с этой частью лояльной аудитории не все оказалось в порядке.