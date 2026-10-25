Ушел из жизни известный писатель и сценарист Михаил Липскеров
На 88-м году жизни скончался выдающийся советский и российский прозаик, драматург и сценарист Михаил Липскеров. Печальную новость подтвердили члены его семьи.
Родственники писателя уточнили, что Михаил Федорович ушел из жизни рано утром 24 октября, а также отметили, что в последнее время литератор тяжело болел и страдал от типичных возрастных недугов.
Точная дата и время похорон будут объявлены дополнительно. Известно, что, согласно последней воле самого Липскерова, церемония прощания и похороны пройдут в закрытом формате, в узком семейном кругу.
Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. Зрителям он запомнился прежде всего как создатель сценариев для множества любимых с детства мультипликационных лент, среди которых «Волк и теленок», «Ограбление по…», «Ковбои в городе» и многие другие. Также он писал пьесы и прозу, в том числе романы - «Белая горячка», «Черный квадрат», «Путешествие к центру Москвы».
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