Ушел из жизни известный писатель и сценарист Михаил Липскеров

Родственники писателя уточнили, что Михаил Федорович ушел из жизни рано утром 24 октября, а также отметили, что в последнее время литератор тяжело болел и страдал от типичных возрастных недугов.

Точная дата и время похорон будут объявлены дополнительно. Известно, что, согласно последней воле самого Липскерова, церемония прощания и похороны пройдут в закрытом формате, в узком семейном кругу.

Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. Зрителям он запомнился прежде всего как создатель сценариев для множества любимых с детства мультипликационных лент, среди которых «Волк и теленок», «Ограбление по…», «Ковбои в городе» и многие другие. Также он писал пьесы и прозу, в том числе романы - «Белая горячка», «Черный квадрат», «Путешествие к центру Москвы».

