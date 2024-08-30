«Битва экосистем!»: Билетный рынок летом вырос на 30% на фоне новинок крупных игроков
Средний чек подрос летом к трем тысячам рублей, компания VK ворвалась на билетный рынок, МТС открыла новую площадку в «Лужниках». А «Яндекс» устремил взоры на Казахстан.
Продажи билетов на концерты и другие развлекательные мероприятия выросли в России летом 2024 года больше, чем на треть, рассказали НСН эксперты индустрии. В стране также увеличилось количество фестивалей, новые площадки открываются в Москве и других городах, а лидеры рынка уже поглядывают на Казахстан, расширяя свои экосистемы.
ОТ КОНЦЕРТОВ ДО СТЕНДАПОВ
Рынок продаж билетов восстановился этим летом, в топе продаж остаются концерты, фестивали и стендап, сообщил в интервью НСН директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин. Он представил данные билетных сервисов МТС Ticketland и Ticketscloud, занимающих, по словам Зорихина, треть рынка.
«Если сравнивать с показателями лета 2023 года, этим летом продажи выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. Можно говорить о восстановлении рынка, организаторы предлагают все больше нового контента: летом, например, это разножанровые фестивали и опен-эйры с популярными артистами и новыми яркими именами, поэтому продажи теперь год к году стабильно растут. Сегмент концертов, фестивалей и стендапов год к году вырос на 35% (этот сегмент занимает 69% от всех продаж). Рост в спектаклях составил 22%, они занимают 16% всех продаж, на 16% выросли продажи мюзиклов (3% всех продаж). При этом средняя цена билета выросла на 9% и составила 2013 рублей», - сказал Зорихин.
Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева указала НСН на бурный рост интереса к стендапу и иммерсивным спектаклям. По ее данным, средний билетный чек вырос на 20%.
«Продажи летом 2024 возросли на 30% по сравнению с прошлым годом, средний чек возрос на 20% и составил 3470 рублей. Категории с наибольшей долей - это концерты (58%) и театры (15%). Категории, которые выросли в 2024 году - стендапы (на 200%) и иммерсивные спектакли (на 145%), при этом в категориях балет и опера есть падение», - отметила Каменева.
При этом в пресс-службе «Яндекс Афиша» отказались отвечать на соответствующий запрос НСН.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий сообщил НСН о росте цен на билеты на 10-15%, объяснив со стороны организаторов концертов, почему это происходит.
«Цены на билеты растут, но не огромными шагами. Невозможно их держать на низком уровне, как это было в прошлом и позапрошлом году, потому что на все цены увеличились. Во-первых, увеличилась инфляция, расходы на технику, на аренду, а цена билета складывается из бюджета концерта. Если взять лето к лету, цены на билеты увеличились на 10-15%. Плюс сейчас появляются спонсоры и мы стараемся держать цены адекватными», - пояснил Зубицкий.
КУДА РАСТУТ ЭКОСИСТЕМЫ
Крупнейшие игроки рынка расширяют свои экосистемы, совмещая продажи билетов с организацией фестивалей и концертов, открытием новых площадок и другими направлениями развития.
Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин рассказал НСН о главных событиях лета для его компании.
«Мы предлагаем аудитории максимально широкий пользовательский опыт при взаимодействии с музыкой. Это стриминговый сервис VK Музыка с масштабной библиотекой треков, где удобно слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Но это далеко не все. Важной частью индустрии являются концерты любимых музыкантов. Поэтому мы открыли несколько концертных площадок под эгидой VK – это VK Stadium, VK Gipsy и летняя площадка VK Музыка, где летом мы делаем большое количество интересных механик для пользователей. На наших площадках мы проводим «Meet & Greet» – встречи артистов с поклонниками. Таким образом, концертные площадки стали логичным продолжением диджитального продукта уже в оффлайн формате», - отметил Дуксин.
Он также рассказал о проектах для молодых артистов и собственном лейбле VK.
«Для того, чтобы индустрия развивалась, а молодые творческие ребята могли находить свою аудиторию и создавать классный контент, мы запустили несколько инициатив. Это проект для молодых музыкантов VK Музыка Трамплин. Начинающие артисты присылают нам свои демки и получают шанс записать фит со звездой. В проекте уже участвуют Баста, Мот, Mary Gu, которые выпустили совместные треки с молодыми, талантливыми, но еще малоизвестными исполнителями, многие из которых уже выступили на VK Fest. Также в музыкальной экосистеме VK есть музыкальный лейбл VK Records и собственная звукозаписывающая студия, которая работает на 360 градусов. Артисты могут записывать треки в нашей студии, выпускать их на лейбле и получать поддержку в сервисах VK», - отметил собеседник НСН.
Со своей стороны, руководитель VK Fest Зоя Новикова сообщила НСН, что в этом году фестиваль собрал рекордные 205 000 человек в пяти городах страны. впервые приехав в Уфу и Красноярск.
Кроме того, в конце лета компания VK устремилась и на рынок билетных операторов, объявив о запуске в соцсети «ВКонтакте» сервиса по покупке билетов, партнерами которого выступили компании «Кассир.ру», «Интикетс» и «Киноплан».
«На старте в билетном сервисе уже доступно более 14,5 тыс. мероприятий. Билеты будут продаваться по цене организатора мероприятия без дополнительных наценок», - сообщили НСН в пресс-службе VK.
Екатерина Каменева рассказала НСН, что партнеры «Kassir.ru» теперь смогут получить доступ к аудитории порядка 100 млн человек.
«Многомиллионная аудитория VK получит доступ к самым зрелищным мероприятиям в Москве и регионах России в удобном формате. Данное партнерство бесспорно усилит и компанию «Kassir.ru», поскольку каждый работающий с нами организатор получит доступ к совокупной аудитории более 100 млн человек, которую суммарно представляют теперь три витрины (сайт и мобильное приложение «Kassir.ru», «Альфа-Афиша» и VK)», - отметила заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru».
Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин рассказал НСН о главных событиях лета в экосистеме МТС и приоткрыл планы на осень.
«Главное событие – открытие и программа новой мультижанровой площадки МТС Live Лето в Лужниках – концертная программа площадки собрала представителей рэпа, хип-хопа и поп-музыки: Три дня дождя, OG Buda, Guf, JONY, Xolidayboy и других молодых популярных артистов, а также звезд мировой классики – Дениса Мацуева и Хиблу Герзмаву. Осенью мы планируем к выходу два новых мюзикла – один уже анонсировали: музыкальная комедия «Элементарно Хадсон!», совсем скоро расскажем о втором. Из крупных концертов – 5 октября в Санкт-Петербурге пройдёт акустический концерт группы «Три дня дождя», скоро анонсируем большой концерт группы «Кишлак», - отметил Зорихин.
Директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв ранее рассказал НСН о деталях проведения «самого длинного опен-эйра лета», собравшего на новой площадке в «Лужниках» более 120 тысяч зрителей за два месяца. Кроме того, он сообщил об открытии новой площадки в Нижнем Новгороде.
Тем временем компания «Яндекс» устремилась на билетный и концертный рынок Казахстана. Подробнее об этом читайте в материале НСН.
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