«Битва экосистем!»: Билетный рынок летом вырос на 30% на фоне новинок крупных игроков

Продажи билетов на концерты и другие развлекательные мероприятия выросли в России летом 2024 года больше, чем на треть, рассказали НСН эксперты индустрии. В стране также увеличилось количество фестивалей, новые площадки открываются в Москве и других городах, а лидеры рынка уже поглядывают на Казахстан, расширяя свои экосистемы.

ОТ КОНЦЕРТОВ ДО СТЕНДАПОВ

Рынок продаж билетов восстановился этим летом, в топе продаж остаются концерты, фестивали и стендап, сообщил в интервью НСН директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин. Он представил данные билетных сервисов МТС Ticketland и Ticketscloud, занимающих, по словам Зорихина, треть рынка.

«Если сравнивать с показателями лета 2023 года, этим летом продажи выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. Можно говорить о восстановлении рынка, организаторы предлагают все больше нового контента: летом, например, это разножанровые фестивали и опен-эйры с популярными артистами и новыми яркими именами, поэтому продажи теперь год к году стабильно растут. Сегмент концертов, фестивалей и стендапов год к году вырос на 35% (этот сегмент занимает 69% от всех продаж). Рост в спектаклях составил 22%, они занимают 16% всех продаж, на 16% выросли продажи мюзиклов (3% всех продаж). При этом средняя цена билета выросла на 9% и составила 2013 рублей», - сказал Зорихин.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева указала НСН на бурный рост интереса к стендапу и иммерсивным спектаклям. По ее данным, средний билетный чек вырос на 20%.

«Продажи летом 2024 возросли на 30% по сравнению с прошлым годом, средний чек возрос на 20% и составил 3470 рублей. Категории с наибольшей долей - это концерты (58%) и театры (15%). Категории, которые выросли в 2024 году - стендапы (на 200%) и иммерсивные спектакли (на 145%), при этом в категориях балет и опера есть падение», - отметила Каменева.