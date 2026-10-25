МО: ВС РФ «Геранями» поразили вантовый мост в районе Запорожья

Российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны России.

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Соответствующие кадры опубликованы в канале МО в «Максе». В ведомстве уточнили, что удар ВС РФ был нанесен с помощью БПЛА «Герань».

Ранее в министерстве рассказали, что российские силы ПВО сбили свыше 1 тысячи 70 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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