«Никаких рисков!»: Основатель «Кассир.ру» объяснил продажу 10% сервиса VK

VK является большим и надежным партнером, при этом в сделке нет никакой угрозы возможного поглощения «Кассира», сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.

Главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил сделку по продаже 10% билетного оператора VK, не усмотрев в ней каких-либо рисков.

Ранее издание РБК сообщило, что компания VK закрыла сделку по приобретению 10% доли в ООО «Кассир.ру», при этом сумма сделки составила порядка 500 млн рублей.

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«Да, я подтверждаю эту информацию, действительно закрыта. Плюс этой сделки в том, что это очень большой и надежный партнер. Мы не видим здесь ни рисков поглощения, ни каких-то других рисков», - сказал Финкельштейн.

При этом он отметил, что эта сделка и недавнее партнерство «Кассира.ру» с билетным сервисом в соцсети «ВКонтакте» - звенья одной цепи.

Новость будет дополнена.

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ФОТО: ТАСС
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