«Никаких рисков!»: Основатель «Кассир.ру» объяснил продажу 10% сервиса VK

Главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил сделку по продаже 10% билетного оператора VK, не усмотрев в ней каких-либо рисков.

Ранее издание РБК сообщило, что компания VK закрыла сделку по приобретению 10% доли в ООО «Кассир.ру», при этом сумма сделки составила порядка 500 млн рублей.