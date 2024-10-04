Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября
В двадцатке самых популярных в России сериалов в сентябре оказались две телепремьеры и пять новинок стримингов, в том числе экранизация успеха группы «Комбинация», говорится в релизе «Кинопоиска», который имеется в распоряжении НСН.
В ТОП-3 попали два российских сериала - третий сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным от онлайн-кинотеатра KION и «Комбинация» (Wink), свидетельствуют данные «индекса Кинопоиск Pro».
В числе других успешных новинок второй сезон сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой (6 место, Start), четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым (13 место, Кинопоиск), «Костя - Вера» с героями «Ворониных» (14 место, ТНТ), «Трасса» (15 место, Okko) и «Хор» (19 место, Первый канал).
Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о тонкостях работы со звездными актерами и саундтреке продолжения богатырской франшизы, вышедшего 27 сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
- Эминем объявил, что станет дедушкой
- Три беспилотника ВСУ атаковали Курскую область
- Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября
- Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу
- Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет
- СМИ: Израиль сбросил на штаб «Хезболлы» 73 тонны взрывчатки
- Минобороны России: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
- В МИД анонсировали исключение «Талибана» из списка террористических организаций
- Лукашенко: Корове надо поставить памятник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru