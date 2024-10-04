Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября

В двадцатке самых популярных в России сериалов в сентябре оказались две телепремьеры и пять новинок стримингов, в том числе экранизация успеха группы «Комбинация», говорится в релизе «Кинопоиска», который имеется в распоряжении НСН.

В ТОП-3 попали два российских сериала - третий сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным от онлайн-кинотеатра KION и «Комбинация» (Wink), свидетельствуют данные «индекса Кинопоиск Pro».