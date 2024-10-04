Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября

В двадцатке самых популярных в России сериалов в сентябре оказались две телепремьеры и пять новинок стримингов, в том числе экранизация успеха группы «Комбинация», говорится в релизе «Кинопоиска», который имеется в распоряжении НСН.

В ТОП-3 попали два российских сериала - третий сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным от онлайн-кинотеатра KION и «Комбинация» (Wink), свидетельствуют данные «индекса Кинопоиск Pro».

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В числе других успешных новинок второй сезон сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой (6 место, Start), четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым (13 место, Кинопоиск), «Костя - Вера» с героями «Ворониных» (14 место, ТНТ), «Трасса» (15 место, Okko) и «Хор» (19 место, Первый канал).

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о тонкостях работы со звездными актерами и саундтреке продолжения богатырской франшизы, вышедшего 27 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
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