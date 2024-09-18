«Миллионы для блогеров»: Российские сервисы ударили по YouTube монетизацией
Сервис «VK Видео» пообещал деньги подписчикам с аудиторией от пяти тысяч, Rutube ответил «принципиально новой» схемой, а BadComedian назвал «мертвые площадки» бесполезными для новых авторов.
На фоне замедления YouTube и ограничениями на этой платформе для российских блогеров, крупнейшие российские игроки, «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили о нововведениях по монетизации контента. Российский сервис Nuum от МТС также пытается включиться в большую гонку, предлагая свои «плюшки» блогерам.
VK ПРОТИВ RUTUBE: 500 ТЫСЯЧ ДЛЯ ТОПОВ
Сервис «VK Видео» объявил 17 сентября о новой программе монетизации, согласно которой авторы оригинального контента будут получать от 50 до 80% дохода платформы от рекламы в их роликах. Эти условия предлагаются блогерам, имеющим более 5 тыс. подписчиков «ВКонтакте». Речь идет об оригинальных видео длительностью больше двух минут, не нарушающих авторские права.
«Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе. Программа направлена в первую очередь на поддержку и увеличение доходов авторов начинающего и среднего уровня», - объяснил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.
В компании пообещали в сентябре подключить к этой программе порядка 70 тысяч авторов, в числе которых и новые блогеры, и участники старой программы.
По данным «Коммерсанта», теперь обычные пользователи «ВК» смогут зарабатывать десятки тысяч рублей, а топ-авторы - до 500 тыс. руб. в месяц. При этом в их видео не должно быть мата, порнографии и других нарушений.
В тот де день, 17 сентября, входящий в «Газпром-медиа холдинг» Rutube объявил о запуске «принципиально новой монетизации».
«Наша новая модель монетизации будет учитывать просмотры, как на самом сервисе, так и в пределах видеосети, включающей десятки тысяч сайтов с ежедневным охватом всей аудитории рунета. Это предоставляет авторам возможность сохранить охваты и рекламные доходы, в том числе от нативного размещения информации от брендов в их контенте», - пояснили в компании.
Гендиректор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян отметил, что эта модель дистрибуции авторского контента является «принципиально новой для рынка», отмечает издание Sostav.
ЛОЯЛЬНЫЙ NOOM И «МЕРТВЫЕ СЕРВИСЫ»
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), у которого около 7 млн подписчиков на YouTube, объяснил НСН, что нововведения российских сервисов не помогут начинающим авторам.
«У крупных блогеров есть какие-то варианты "переходить – не переходить". Им будет давать какой-то плюс монетизация новых площадок. Но это ничего не значит для молодых блогеров. Его не колышет монетизация, ему главное раскрутиться и как-то поднять аудиторию, но ни одна отечественная площадка сделать это не в состоянии. Что VK, что Rutube руками продвигают тех, кого надо. К сожалению, все отечественные площадки "мертвые". VK убила нынешняя администрация, потому что замечательный был сервис», - пояснил BadComedian.
В конце августа сервис Nuum от МТС запустил новый инструмент, позволяющий при расчете гонорара блогеров учитывать количество подписчиков, просмотров и регулярность выхода контента. Гендиректор Nuum Наталья Братчикова объяснила НСН, кого хочет привлечь видеосервис, у которого на сегодняшний день около 80 тыс. активных авторов и 7 млн зрителей.
«Мы фокусируемся на том, что у нас не менее 50% креативов, с которыми мы продвигаем платформу, это исключительно авторский контент непосредственно с платформы. Я не могу сказать, что какие-то есть большие имена. Есть значимые для нас креаторы, которые действительно с нуля поднялись до таких тысячных просмотров. Дальнейшие наши действия в основном будут направлены на то, чтобы работать с блогерами различного уровня. Первая аудитория, на которой мы фокусируемся, это именно авторы, причем авторы всех категорий: от самых малышей, которых мы инициируем в блогерскую профессию, до больших амбассадоров и инфлюенсеров. Мы не платим гонорары, у нас нет блогеров на контрактах просто из-за присутствия на платформе. Вся наша бизнес-модель и бизнес-кейс настроены на то, что автор зарабатывает вместе с платформой. При этом, с другой стороны, мы не настаиваем на эксклюзивах. Мы всячески способствуем развитию соцмедиа форматов и при этом не запрещаем авторам работать с другими платформами, в том числе с нашим контентом», – отметила Братчикова.
Со своей стороны, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подтвердил НСН, что одним из тормозов, мешающих российским блогерам переходить с YouTube на отечественные платформы, является отсутствие «качественной монетизации».
«Конечно, должны быть возможности для блогеров. Им в первую очередь нужны просмотры и качественная монетизация. Сейчас самая пора быстро набирать просмотры и восстанавливать аудиторию такую же, как на YouTube. В плане монетизации блогеры жалуются, что она не такая, как была на YouTube. Но, с другой стороны, можно вспомнить, что в течение двух лет у российских блогеров на YouTube со стороны Google вообще не было никакой монетизации, только рroduct placement, который доступен и на российских платформах», - разъяснил Щельцин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева до 15 ноября
- МВД: В России находится более шести млн иностранцев
- Актер Алексей Розин рассказал, почему российская поп-культура вернулась в 90-е
- Летом Европу посетили 140 тысяч российских туристов
- Группа SHOO выступит с акустическим концертом в «Джазе на воде»
- Специалист по кадрам сообщил, что экономике РФ нужно до 1,1 млн мигрантов в год
- СМИ: Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области
- Криминалист Игнатов назвал «тупым» нападение на офис Wildberries
- ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ
- Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru