«Миллионы для блогеров»: Российские сервисы ударили по YouTube монетизацией

На фоне замедления YouTube и ограничениями на этой платформе для российских блогеров, крупнейшие российские игроки, «VK Видео» и Rutube, словно сговорившись, объявили о нововведениях по монетизации контента. Российский сервис Nuum от МТС также пытается включиться в большую гонку, предлагая свои «плюшки» блогерам.

VK ПРОТИВ RUTUBE: 500 ТЫСЯЧ ДЛЯ ТОПОВ

Сервис «VK Видео» объявил 17 сентября о новой программе монетизации, согласно которой авторы оригинального контента будут получать от 50 до 80% дохода платформы от рекламы в их роликах. Эти условия предлагаются блогерам, имеющим более 5 тыс. подписчиков «ВКонтакте». Речь идет об оригинальных видео длительностью больше двух минут, не нарушающих авторские права.