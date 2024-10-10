Продюсеры обвинили МТС в росте цен на билеты

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн убежден, что рост цен на билеты в российской индустрии зрелищ связан с приходом в концертный бизнес таких крупных корпораций как МТС. Об этом он заявил в пресс-центре НСН на конференции «Концертная индустрия в России: Как меняется рынок».

«Как меняется этот рынок? Туда приходит такой игрок, как МТС, который не считает деньги, и очень сильно видоизменяет этот рынок. Что касается МТС, есть разные понятия - обслуживание корпораций или промоутерская деятельность. И когда за гонорары артистов переплачивают деньги - это все отражается на покупателях. И если вы видите рост цен на те же самые билеты, вы можете понять, откуда это все берется, потому что корпорации пытаются все это подтянуть на себя. Они все пытаются не тратить, а зарабатывать», - посетовал он.

Ранее Финкельштейн сообщил, что крупные интернет-агрегаторы не дают возможности вести свой бизнес в здоровой конкуренции.

Добавим, что представители МТС Live, в инфраструктуру которого входят сразу несколько билетных операторов, сначала подтвердили, а затем отказались от участия в пресс-конференции за 20 минут до ее начала.

