Учителям с 25-летним стажем могут начать присваивать звание «Ветеран труда»
Учителя с 25-летним стажем работы смогут получить звание «Ветеран труда». Об этом РИА Новости заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, данная мера призвана дополнительно укрепить престиж учительской профессии на всей территории страны.
Министр подчеркнул, что системная работа по повышению статуса педагогов должна вестись в каждом регионе. По его словам, подобные нововведения последовательно формируют в обществе уважение к учительскому труду и подчеркивают значимость этой профессии.
Сейчас звание «Ветеран труда» присваивается людям с государственными наградами (орденами, медалями или почетными званиями СССР и России), а также тем, кто имеет ведомственные знаки отличия и достаточный для выхода на пенсию стаж. Отдельная категория - это граждане, начавшие работать несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны, при условии, что их общий стаж составляет не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Новая инициатива Минпросвещения направлена на расширение возможностей для получения этого статуса представителями педагогического сообщества.
Ранее президент России Владимир Путин уже подписал указ о дополнительных мерах, направленных на повышение престижа профессии педагога и создание максимально благоприятных условий для их работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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