«Не в контакте!» Правда и вымысел о сокращениях в технологических компаниях
Индустриальные эксперты в эфире НСН проанализировали сообщения о массовых увольнениях сотрудников "ВКонтакте"...
На фоне постоянных новостей о бурном росте крупнейших российских технологических компаний в российских медиа появилась информация о массовых увольнениях в некоторых департаментах корпорации VK. Сообщения о сокращениях усилились после вчерашней сделки по покупке корпорацией 10% последнего независимого билетного оператора «Кассир.ру». При этом, внешних признаков кризиса в ВК в медийном поле до недавнего времени не наблюдалось.
Сама корпорация VK предпочитает хранить молчание, на запрос НСН с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о кадровой чистке, ответа мы так и не получили. Оно и понятно, комментировать заявления обиженных сотрудников решится не каждый работодатель, поэтому редакция обратилась за комментариями к индустриальным экспертам.
Так, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что за молчанием VK скрываются экономические проблемы, из-за которых и начались увольнения в департаментах, «не приносящих кэш».
«Компания большая, занимает достойное место, но никак не может выйти на прибыль. И на бирже у них все не так хорошо, как хотелось бы. На тему финансового положения "ВКонтакте" много писалось, у них большой долг, накопленный исторически, и, конечно, с этим надо что-то делать. Либо надо искать партнера, который этот долг погасит, либо проводить внутреннюю оптимизацию. Насколько я знаю, увольняются подразделения, которые не генерят денежные массы, программистов никто не увольняет, сокращают редакторов, журналистов, блогеров, дизайнеров, частично продакт-менеджеров. Точных параметров увольнения никто не знает, но в компании идет ротация», - заявил НСН бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета.
По подсчетам журнала Forbes, компания VK вошла в топ-5 самых убыточных компаний России по итогам 2023 года: если в 2022 году чистый убыток составлял 32,6 млрд рублей, то в 2023 году - 34,3 млрд рублей.
По словам Германа Клименко, в ВК проводится много финансовых экспериментов, но если оценка "Яндекса" постоянно растет, то у "ВКонтакте" «оценка не меняется, акции не растут, хотя внешне все хорошо», - констатирует эксперт.
В свою очередь, одна из совладельцев «Кассир.ру», известный российский промоутер Надежда Соловьева опровергла любую связь сокращений в VK со сделкой по покупке доли этого билетного оператора, которую в индустрии оценили в 500 млн рублей.
«Эти события никак не связаны, мы к этому не имеем абсолютно никакого отношения! Первый раз такое слышу, что это за глупости», - категорично заявила НСН Соловьева .
А вот, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подтвердил НСН, что в ближайшие несколько месяцев в России "грядут сокращения в больших корпорациях, которые до недавнего времени активно росли" за счет приобретения новых проектов.
«Сложно комментировать управленческие решения той или иной бизнес-компании, но последние три года на рынке был жуткий дефицит кадров. Компании инвестировали огромные деньги в различные сервисы, разработки и доработки программных продуктов, но эта работа не может быть бесконечной. Сегодня идет внедрение и адаптация этих продуктов, что уже не требует огромного числа сотрудников. Это абсолютно нормальная практика, есть горячий сезон, а содержать долго большую команду разработчиков экономически не выгодно, с учетом сегодняшних зарплат», - рассказал депутат Госдумы.
По его мнению, подобные сокращения не приведут к росту безработицы: «Другие компании - "Сбербанк", "Яндекс", Ozon или Wildberries, всегда ищут на рынке хорошие кадры. Время безработицы точно не наступит», - убежден Свинцов.
При этом он усомнился, что в VK сокращения носят массовый характер, и высказал мнение, что в случае увольнения бывшие сотрудники ВК сегодня легко найдут себе работу.
Ранее, 2 октября стало известно, что VK закрыла сделку по приобретению 10% доли в ООО «Кассир.ру», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН». Главный акционер и сооснователь билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн признался НСН, что не видит в сделке никаких рисков, поскольку ВК «это очень большой и надежный партнер».
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