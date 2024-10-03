«Не в контакте!» Правда и вымысел о сокращениях в технологических компаниях

Сама корпорация VK предпочитает хранить молчание, на запрос НСН с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о кадровой чистке, ответа мы так и не получили. Оно и понятно, комментировать заявления обиженных сотрудников решится не каждый работодатель, поэтому редакция обратилась за комментариями к индустриальным экспертам.

Так, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что за молчанием VK скрываются экономические проблемы, из-за которых и начались увольнения в департаментах, «не приносящих кэш».

«Компания большая, занимает достойное место, но никак не может выйти на прибыль. И на бирже у них все не так хорошо, как хотелось бы. На тему финансового положения "ВКонтакте" много писалось, у них большой долг, накопленный исторически, и, конечно, с этим надо что-то делать. Либо надо искать партнера, который этот долг погасит, либо проводить внутреннюю оптимизацию. Насколько я знаю, увольняются подразделения, которые не генерят денежные массы, программистов никто не увольняет, сокращают редакторов, журналистов, блогеров, дизайнеров, частично продакт-менеджеров. Точных параметров увольнения никто не знает, но в компании идет ротация», - заявил НСН бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета.



По подсчетам журнала Forbes, компания VK вошла в топ-5 самых убыточных компаний России по итогам 2023 года: если в 2022 году чистый убыток составлял 32,6 млрд рублей, то в 2023 году - 34,3 млрд рублей.

По словам Германа Клименко, в ВК проводится много финансовых экспериментов, но если оценка "Яндекса" постоянно растет, то у "ВКонтакте" «оценка не меняется, акции не растут, хотя внешне все хорошо», - констатирует эксперт.

В свою очередь, одна из совладельцев «Кассир.ру», известный российский промоутер Надежда Соловьева опровергла любую связь сокращений в VK со сделкой по покупке доли этого билетного оператора, которую в индустрии оценили в 500 млн рублей.



«Эти события никак не связаны, мы к этому не имеем абсолютно никакого отношения! Первый раз такое слышу, что это за глупости», - категорично заявила НСН Соловьева .

А вот, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подтвердил НСН, что в ближайшие несколько месяцев в России "грядут сокращения в больших корпорациях, которые до недавнего времени активно росли" за счет приобретения новых проектов.

«Сложно комментировать управленческие решения той или иной бизнес-компании, но последние три года на рынке был жуткий дефицит кадров. Компании инвестировали огромные деньги в различные сервисы, разработки и доработки программных продуктов, но эта работа не может быть бесконечной. Сегодня идет внедрение и адаптация этих продуктов, что уже не требует огромного числа сотрудников. Это абсолютно нормальная практика, есть горячий сезон, а содержать долго большую команду разработчиков экономически не выгодно, с учетом сегодняшних зарплат», - рассказал депутат Госдумы.

По его мнению, подобные сокращения не приведут к росту безработицы: «Другие компании - "Сбербанк", "Яндекс", Ozon или Wildberries, всегда ищут на рынке хорошие кадры. Время безработицы точно не наступит», - убежден Свинцов.