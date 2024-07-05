«От Станиславского до Полунина»: В «Театре на Цветном» хотят сломать стереотипы о клоунах

«Москва – это город очень восприимчивый к новым тенденциям и жанрам. Вы видите, как мощно развит, например, жанр иммерсивного театра. У нас есть балет, драматический и оперный театр, но театра клоунады нет, как такового, если говорить не о детской, а о взрослой современной клоунаде. По сути, мы открываем новый жанр для Москвы. Создание нового формата театра всегда было моей мечтой, и я с удовольствием погрузился в этот процесс. С одной стороны, вся моя жизнь была связана с театром, с другой – я очень много сделал с продюсерской точки зрения для организации различных больших шоу и эвентов в России и многих других странах мира. Моей давней идеей было возрождение жанра современной клоунады. И вот, благодаря успешному сотрудничеству с МТС Live, мы стали увлеченно реализовывать эту идею», – рассказал Фомин.

По его мнению, законодателем этого жанра является Вячеслав Полунин, а его «Snow Show» - это главный «клоунский спектакль» современности.

«У нас в России есть большие клоунские традиции. Все мы помним про Юрия Никулина, именем которого назван Цирк на Цветном бульваре, но есть еще важнейшая фигура, человек, который сформулировал новый, глобальный и объемный образ русского понимания клоуна, это Вячеслав Полунин. Если говорить, что для русского театра родоначальником является Станиславский, то создателем жанра современной клоунады я бы назвал Полунина. Его "Snow Show" - это абсолютный бестселлер в рамках мировой проекции. Это шоу объехало весь мир и с огромным успехом идет на многих мировых площадках. Можно сказать, что "Snow Show" - это самый главный клоунский спектакль за всю последнюю историю развития театрального, творческого драматического искусства. Что мы взяли оттуда? В первую очередь то, что клоуны - это не только про смех. Полунин говорит о клоуне, который мечтает, любит, переживает, думает, проходит через определенные испытания. Жанр клоунады, который мы сформулировали в "Театре на Цветном", - это жанр, обращенный к взрослой, думающей аудитории, аудитории, любящей новые театральные и зрелищные формы», – объяснил продюсер.

По его словам, новый театр не собирается конкурировать ни с цирком, ни со стендапом.

«Это пространство стенка в стенку к Цирку Юрия Никулина. Понятно, что конкурировать с цирком бессмысленно, да этого никто и не хочет, театр – это не цирк. Есть определенный штамп, который мы хотим преодолеть, - то что клоуны это некие разноцветные персонажи-аниматоры, которые надувают мыльные пузыри. Жанр клоунады, который мы сформулировали в «Театре на Цветном», - это жанр, обращенный ко взрослой аудитории. Это не клоуны для детей, потому что почему-то клоуны – это всегда для детей. С точки зрения метафоры это очень интересный жанр, потому что клоуны не говорят. У нас в стране отлично развит жанр "Comedy Club" и стендап, собирающий дикие восторги и огромные залы. Здесь клоун не говорит, он говорит метафорой и неким психологическим жестом. Наш взгляд на современного клоуна, проекция этого взгляда более глубокая, чем просто смешить людей», - пояснил Фомин.

МТС Live открыла новый театр в коллаборации с ресторанным холдингом Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус». Креативный продюсер «Театра на Цветном» рассказал о его гастрономической составляющей.