«От Станиславского до Полунина»: В «Театре на Цветном» хотят сломать стереотипы о клоунах
Жанр современной клоунады рассчитан на взрослую, думающую аудиторию, которую будет ждать еще и гастрономический «вау-эффект» от Пинского, рассказал в эфире НСН Андрей Фомин.
Недавно созданный «Театр на Цветном» планирует возродить в Москве жанр современной клоунады, заявил в интервью НСН креативный продюсер театра, известный актер и шоумен Андрей Фомин.
Компания МТС Live ранее сообщила, что в столице появится новый «Театр на Цветном», который расположится на месте бывшего концертного зала «Мир». Открытие театра планируется зимой после ремонта в здании.
«Москва – это город очень восприимчивый к новым тенденциям и жанрам. Вы видите, как мощно развит, например, жанр иммерсивного театра. У нас есть балет, драматический и оперный театр, но театра клоунады нет, как такового, если говорить не о детской, а о взрослой современной клоунаде. По сути, мы открываем новый жанр для Москвы. Создание нового формата театра всегда было моей мечтой, и я с удовольствием погрузился в этот процесс. С одной стороны, вся моя жизнь была связана с театром, с другой – я очень много сделал с продюсерской точки зрения для организации различных больших шоу и эвентов в России и многих других странах мира. Моей давней идеей было возрождение жанра современной клоунады. И вот, благодаря успешному сотрудничеству с МТС Live, мы стали увлеченно реализовывать эту идею», – рассказал Фомин.
По его мнению, законодателем этого жанра является Вячеслав Полунин, а его «Snow Show» - это главный «клоунский спектакль» современности.
«У нас в России есть большие клоунские традиции. Все мы помним про Юрия Никулина, именем которого назван Цирк на Цветном бульваре, но есть еще важнейшая фигура, человек, который сформулировал новый, глобальный и объемный образ русского понимания клоуна, это Вячеслав Полунин. Если говорить, что для русского театра родоначальником является Станиславский, то создателем жанра современной клоунады я бы назвал Полунина. Его "Snow Show" - это абсолютный бестселлер в рамках мировой проекции. Это шоу объехало весь мир и с огромным успехом идет на многих мировых площадках. Можно сказать, что "Snow Show" - это самый главный клоунский спектакль за всю последнюю историю развития театрального, творческого драматического искусства. Что мы взяли оттуда? В первую очередь то, что клоуны - это не только про смех. Полунин говорит о клоуне, который мечтает, любит, переживает, думает, проходит через определенные испытания. Жанр клоунады, который мы сформулировали в "Театре на Цветном", - это жанр, обращенный к взрослой, думающей аудитории, аудитории, любящей новые театральные и зрелищные формы», – объяснил продюсер.
По его словам, новый театр не собирается конкурировать ни с цирком, ни со стендапом.
«Это пространство стенка в стенку к Цирку Юрия Никулина. Понятно, что конкурировать с цирком бессмысленно, да этого никто и не хочет, театр – это не цирк. Есть определенный штамп, который мы хотим преодолеть, - то что клоуны это некие разноцветные персонажи-аниматоры, которые надувают мыльные пузыри. Жанр клоунады, который мы сформулировали в «Театре на Цветном», - это жанр, обращенный ко взрослой аудитории. Это не клоуны для детей, потому что почему-то клоуны – это всегда для детей. С точки зрения метафоры это очень интересный жанр, потому что клоуны не говорят. У нас в стране отлично развит жанр "Comedy Club" и стендап, собирающий дикие восторги и огромные залы. Здесь клоун не говорит, он говорит метафорой и неким психологическим жестом. Наш взгляд на современного клоуна, проекция этого взгляда более глубокая, чем просто смешить людей», - пояснил Фомин.
МТС Live открыла новый театр в коллаборации с ресторанным холдингом Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус». Креативный продюсер «Театра на Цветном» рассказал о его гастрономической составляющей.
«Наша дружба с Антоном насчитывает более 10 лет, он управляет очень многими модными ресторанами, это достаточно высокий уровень. Ему понравилась идея создания уникального театра вместо одной из многих банкетных площадок. Что касается коллаборации, речь идет о том, что мы продаем сегодня историю впечатлений, а в этом театре мы создаем концепцию гастрономического впечатления. Если говорить коротко, это будут не традиционные буфеты с бутербродами с семгой и колбасой, а креативная подача еды. Конечно, не будет такого, что идет спектакль, а люди сидят за столиками, мы подходим к этому с точки зрения максимального креатива и гастрономического вау-эффекта», - заключил собеседник НСН.
Ранее Андрей Фомин рассказал «Культурному гиду НСН» о своем отношении к рок-музыке и съемках в культовых фильмах.
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