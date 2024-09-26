«Не дойная корова»: Шнейдеров объяснил постоянство тандема «Яндекса» и Гая Ричи

«Россия продюсировала фильмы и Роберта Родригеса, и Вуди Аллена. Гая Ричи нельзя назвать “дойной коровой”, просто продюсеры нашли общий язык с режиссером. Причем сделать это бывает сложно — например, с Оливером Стоуном ни один продюсер два фильма подряд не работал из-за его слишком сложного характера. Нельзя сказать, что это вопрос больших денег, тем более, на производстве фильмов их не заработаешь. Продюсеры прекрасно понимают, сколько они вкладывают денег, Гай Ричи не менее прекрасно понимает, на что они будут тратиться. Он очень профессиональный режиссер, один из двух кинематографистов, которые устраивают меня по скорости монтажа (второй — Квентин Тарантино), и я всегда с удовольствием смотрю его фильмы. Поэтому я от души ему желаю успеха, а раз “Яндекс” туда вкладывается, то успеха вдвойне», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН добавил, что низкие сборы фильмов Гая Ричи, которые ранее продюсировала «Плюс студия» («Министерство неджентльменских дел» собрало 445 млн рублей, «Переводчик» — 288 млн рублей) объясняются не их качеством, а менталитетом зрителей.

«Все зависит от менталитета. Например, фильмы с участием Арнольда Шварценеггера в России принимали лучше, чем в США. В каждой стране свой менталитет, свое отношение к героям, к режиссерам. Низкие сборы — ни в коем случае не показатель качества», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон.

