Руководителем VK Records стал Дмитрий Миловзоров
Главой VK Records назначен директор департамента спецпроектов VK Дмитрий Миловзоров, сообщили НСН в пресс-службе лейбла.
На новой должности Миловзоров займется поиском, развитием и продвижением талантливых музыкантов, а также развитием синергии между направлениями и другими бизнес-юнитами VK. Помимо этого, он продолжит отвечать за музыкальную витрину VK Музыки и контролировать специальные мероприятия и концертные площадки.
Миловзоров пришел в команду компании в июне 2022 года на должность директора стриминга VK Музыка, после чего в 2024 году стал директором департамента спецпроектов. До этого он строил карьеру в творческом объединении Gazgolder, где возглавлял концертное направление лейбла и отвечал за digital-промо артистов.
Ранее стало известно, что новым креативным директором VK Records стал известный продюсер и основатель Raava Music, певец Elman (Эльман Зейналов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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