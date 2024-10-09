Руководителем VK Records стал Дмитрий Миловзоров

Миловзоров пришел в команду компании в июне 2022 года на должность директора стриминга VK Музыка, после чего в 2024 году стал директором департамента спецпроектов. До этого он строил карьеру в творческом объединении Gazgolder, где возглавлял концертное направление лейбла и отвечал за digital-промо артистов.

Ранее стало известно, что новым креативным директором VK Records стал известный продюсер и основатель Raava Music, певец Elman (Эльман Зейналов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

