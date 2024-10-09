Руководителем VK Records стал Дмитрий Миловзоров

Главой VK Records назначен директор департамента спецпроектов VK Дмитрий Миловзоров, сообщили НСН в пресс-службе лейбла.

На новой должности Миловзоров займется поиском, развитием и продвижением талантливых музыкантов, а также развитием синергии между направлениями и другими бизнес-юнитами VK. Помимо этого, он продолжит отвечать за музыкальную витрину VK Музыки и контролировать специальные мероприятия и концертные площадки.

«Большое обновление»: В VK объяснили уход гендиректора лейбла VK Records Абрамова

Миловзоров пришел в команду компании в июне 2022 года на должность директора стриминга VK Музыка, после чего в 2024 году стал директором департамента спецпроектов. До этого он строил карьеру в творческом объединении Gazgolder, где возглавлял концертное направление лейбла и отвечал за digital-промо артистов.

Ранее стало известно, что новым креативным директором VK Records стал известный продюсер и основатель Raava Music, певец Elman (Эльман Зейналов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МузыкаВконтакте

Горячие новости

Все новости

партнеры