«Секретный Жуков и замес Лещенко»: Организаторы фестивалей о главных трендах лета
VK Fest открыл этим летом Уфу и Красноярск, собрав более 200 тысяч зрителей, МТС провел опен-эйр со 120-тысячной аудиторию в «Лужниках», «Яндекс» пригласил британцев в Казахстан, а молодежь уходит в психоделику.
Количество фестивалей в России выросло этим летом, при этом независимых организаторов пытаются «подвинуть» с рынка крупные холдинги, делающие ставку на многодневные мероприятия с аудиторией за сто тысяч зрителей, рассказали НСН эксперты индустрии. Не обошлось в фестивальной жизни без скандалов и внезапных отмен. Зарубежные артисты пока не спешат приезжать в Россию, но их ждут в ближнем зарубежье, где никаких запретов пока нет.
ГЛАВНЫЕ ФЕСТИВАЛИ: «СЕКРЕТНЫЙ» ЖУКОВ И К-POP
Заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что летом 2024 года концерты заняли наибольшую долю (58%) среди всех продаж билетного оператора.
«В ТОП-10 событий, вызвавших наибольший интерес публики, попали сразу несколько фестивалей, в их числе VK Fest, "Новая волна" в Сочи и московское Stereoleto», - отметила Каменева.
Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин сообщил НСН, что сегмент концертов, фестивалей и стендапов занял этим летом 69% в портфеле билетных сервисов МТС Ticketland и Ticketscolud. По его словам, если сравнивать с прошлым летом, этот сегмент вырос на 35%.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала НСН, что было за кадром фестиваля, собравшего 205 тысяч человек в пяти городах страны.
«В этом году VK Fest собрал рекордное количество гостей — 205 000 человек в пяти городах страны. Мы впервые привезли фестиваль в Уфу и Красноярск, в каждом городе фестиваля были проданы все билеты, что говорит о востребованности фестиваля и значит, что мы двигаемся в верном направлении. А еще VK Fest впервые прошел в Лужниках, на самой большой площадке в Москве, и это было легендарно. Мы внедрили новый формат выступления синей сцены — "VK Мегамикс", в котором участвовали Шура, "Отпетые Мошенники", группа "Агата Кристи" и многие другие. Это Шоу в формате микса выступлений и благодарность тем, с кого началась поп-музыка в нашем привычном понимании, тем, под чьи треки тусовались тогда и так же ярко тусуются сегодня. Главными хедлайнерами фестиваля стали Баста, группа "Звери" и, конечно, артист, имя которого до последнего держалось в секрете, — Сергей Жуков», - отметила Новикова.
При этом, по ее словам, при выборе хедлайнеров организаторы VK Fest ориентируются на чарты VK Музыки.
«Каждый из артистов фестиваля занимает первые строчки в рейтингах, а значит их слушают и любят больше всего», - отметила руководитель VK Fest.
Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин назвал главным событием лета для экосистемы его компании открытие новой площадки в «Лужниках», на которой два месяца шли концерты с участием звезд рэпа, хип-хопа и поп-музыки, а также звезд классической музыки. Директор по маркетингу мероприятий МТС Live Дмитрий Шмелёв рассказал НСН, что новая площадка позволила провести самый длинный опен-эйр лета, собравший более 120 тысяч зрителей, правда его не совсем корректно называть фестивалем.
«Я бы назвал это всё же летней площадкой фестивального формата, так как на ней прошли сольные концерты, фестивали, театральные события вместе с концертами классической музыки и ещё множеством других форматов. Помимо собственных проектов, на площадке также присутствовали арендные мероприятия и артисты. Хедлайнеры у нас все, но если брать по количеству аудитории и фан-базы — это Диана Арбенина, JONY, группы Wildways, "Три дня дождя", Xolidayboy, "Импровизаторы", Денис Мацуев и Хибла Герзмава. Не могу не отметить ещё корейскую K-Pop группу Lightsum, которая впервые приехала в Россию. Планируя лайн-ап площадки, мы опирались на мультиформатность для разных аудиторий. Работая с совершенно разной аудиторией, мы сначала анонсировали молодёжных артистов, потом выводили в анонс классику, далее показали устоявшихся артистов и завершили анонс полного лайн-апа корейской группой. После всех анонсов стало абсолютно точно понятно, что мы подумали, если не о всех аудиториях, то о большинстве», - отметил Шмелев.
ТРЕНДЫ И НОВИНКИ: ПСИХОДЕЛИКА И «ЗАМЕС» С ЛЕЩЕНКО
Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, привозивший в Россию множество легендарных западных групп, рассказал НСН, как в Москве впервые прошел хорошо известный в северной столице фестиваль Stereoleto. Одним их хедлайнеров фестиваля был Лев Лещенко, хиты которого прозвучали в электронном звучании. Его выступление подтвердило запрос на новые интерпретации советской классики.
«У нас этим летом было два новых фестиваля. Во-первых, первое Stereoleto в Москве. Фестивалю Stereoleto уже 20 лет, но это в Питере, а в Москве он был первый раз. Несмотря на отсутствие стадионных артистов, мы собрали хорошее количество зрителей. Хэдлайнером был Найк Борзов, было много народу. Лев Лещенко – это большой артист, а его электронное звучание - это такой тренд, и народу нравится - и молодым, и старикам, это крутой замес. Это все проходило в саду Эрмитаж в центре Москвы, в течение всего дня, не только музыка, но и разные активности, было очень здорово и красиво. Кроме того, мы соорганизовывали фестиваль "Вельвет", это новый фестиваль, который мы делали совместно с одноименным лейблом, там был аншлаг. Самое интересное, что на "Вельвете" не было супербольших артистов, это достаточно семейный фестиваль. Хедлайнерами были Владимир Пресняков, Мари Краймбрери и "Винтаж", а также куча молодых артистов», - рассказал Зубицкий.
География фестивалей растянулась этим летом от Калининграда и Крыма до Новосибирска с Челябинском. При этом, по данным «Kassir.ru», в число самых популярных попал прошедший в Тульской области фестиваль «Дикая мята», о трендах которого рассказал НСН его продюсер Андрей Клюкин.
«У нас на фестивале 70% новой музыки, мы очень не любим и не хотим ассоциировать себя с какой-то ретро-музыкой. Много новых, интересных, ярких, мощнейших открытий. Артисты, которые были условными новичками год назад, сегодня доходят уже до хедлайнерских позиций, это Васса Железнова, "Бонд с кнопкой", PALC, "Нееет, ты что". Если говорить о трендах, сейчас возвращается эпоха психоделического рока, я с огромной радостью слушаю ПИЛС или "Три вторых", это одни из главных историй, связанных с этой музыкой. "Дикая мята" двигает этот нео-фолк уже 16 лет. Если какие-то потеряшки говорят через 16 лет, что это модно, я говорю: конечно, это модно, и TMNV, и Васса Железнова. Это широкая история, но ее нельзя назвать восходящим трендом, это давно состоявшийся факт», - отметил Клюкин, назвав НСН главных артистов и фрешменов этого лета.
ОТ СИБИРИ ДО ЮАР: СКАНДАЛЬНЫЙ «ВЕТЕР» И «НЕГЛУБОКИЙ» КАЗАХСТАН
Не обошлось летом 2024-го и без внезапных отмен фестивалей. Например, «Фэнтези Фест», который должен был пройти все в той же Тульской области с 26 по 28 июля, отменили буквально за два дня до начала.
«Иногда мы делаем невозможное. Так у нас получилось в этом году провести фестиваль Былинный Берег. Но надо признать, что мы не волшебники. И Фэнтези Фест нам придётся перенести на следующий июль. Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей. И с уважением относимся к позиции органов, которые отвечают за вопросы безопасности и настаивают на том, что проведение мероприятия сейчас является небезопасным», - написал тогда организаторы, объявив о переносе на 2025 год.
А вот вокруг фестиваля «Ветер Сибири», прошедшего в начале августа в Новосибирске, разразился настоящий скандал, о котором делала большой материал НСН. 15 из 30 заявленных на фестиваль групп были вычеркнуты из лайн-апа, при этом большинство из них узнало об этом непосредственно перед фестивалем. В числе «отмененных» оказались, в частности, группы «25/17», «СерьГа», Сергей Бобунец, «Гудтаймс», «Нейромонах Феофан», Lascala, Helvegen, Nagart, «Операция Пластилин», «ДМЦ» и Sellout. Артисты отмечали, что не получили неустоек, а фанаты этих групп жаловались на отказ организаторов вернуть деньги за билеты.
На данный момент с сайта фестиваля и его соцсетей пропали какие-либо контакты организаторов, при этом открыты продажи на 2025-й год. Организаторы не отреагировали на запрос НСН с просьбой объяснить произошедшее, а вокалистка группы Lascala Аня Грин призналась, что возмущена такой ситуацией.
«Наше фестивальное выступление отменилось за два часа до выезда в аэропорт. Всего отменилось порядка 15 коллективов, но с нами поступили максимально некрасиво, это случилось даже не за сутки, а за два часа до выезда. Самое интересное, что афиша с логотипом нашей группы висела вплоть до самого утра дня выступления. Свои деньги мы не получили. В прошлом году группа Lascala выступила на фестивале «Ветер Сибири», косяков было огромное количество, но мы договорились, что промолчим и никому об этом не расскажем, а организатор учтет все проблемы. Но в этом году мы поняли, что это молчание сослужило нам плохую службу. Организатор не сказал нам спасибо за молчание, а вместо этого снял с самолета», - подчеркнула Грин.
На этом фоне компания «Яндекс» устремила свои взоры на Казахстан, где 6-8 сентября 2024 должен пройти фестиваль Yandex Park Live, в числе хедлайнеров которого британская рок-группа Placebo, американский рэпер Tyga, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и другие западные исполнители. В компании «Яндекс Афиша» сообщили в этой связи НСН о намерении организовывать в Казахстане собственные мероприятия и высокотехнологичные шоу с участием зарубежных артистов, отметив, что «Park Live — наше первое крупное международное мероприятие в Казахстане».
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал НСН в этой связи, что фестиваль Yandex Park Live может собрать порядка 7 тысяч зрителей.
«Рынок Казахстана никогда не был глубоким, продать билеты всегда чрезвычайно тяжело. Успехи были только с группами Nazareth, Uriah Heep, Deep Purple. Удачно прошел в 2015 году концерт Limp Bizkit, на который было продано 5,5 тысячи билетов, но больше там продать сложно. Думаю, на такой хороший традиционный лайн-ап концертного агентства «Мельница» и Park Live продать билеты будет непросто, но от пяти до семи тысяч зрителей в день будет. Заявлены любимейшие артисты российской публики, особенно московской и питерской. Думаю, около тысячи человек или не меньше пятисот прибудет из России на этот фестиваль», - пояснил Ратников.
При этом, по состоянию на 1 сентября, перспектива выступления в Москве американского рэпера Канье Уэста остается в тумане, а заявленный на октябрь российский тур другого хип-хоп исполнителя из США Xzibit уже совершенно точно перенесен на конец ноября, подтвердил НСН продюсер группы Otyken Андрей Медонос, с коллективом которого собирался выступать американец, известный в России еще и как ведущий шоу MTV «Тачка на прокачку».
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