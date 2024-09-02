«Секретный Жуков и замес Лещенко»: Организаторы фестивалей о главных трендах лета

ГЛАВНЫЕ ФЕСТИВАЛИ: «СЕКРЕТНЫЙ» ЖУКОВ И К-POP

Заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что летом 2024 года концерты заняли наибольшую долю (58%) среди всех продаж билетного оператора.

«В ТОП-10 событий, вызвавших наибольший интерес публики, попали сразу несколько фестивалей, в их числе VK Fest, "Новая волна" в Сочи и московское Stereoleto», - отметила Каменева.

Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин сообщил НСН, что сегмент концертов, фестивалей и стендапов занял этим летом 69% в портфеле билетных сервисов МТС Ticketland и Ticketscolud. По его словам, если сравнивать с прошлым летом, этот сегмент вырос на 35%.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала НСН, что было за кадром фестиваля, собравшего 205 тысяч человек в пяти городах страны.

«В этом году VK Fest собрал рекордное количество гостей — 205 000 человек в пяти городах страны. Мы впервые привезли фестиваль в Уфу и Красноярск, в каждом городе фестиваля были проданы все билеты, что говорит о востребованности фестиваля и значит, что мы двигаемся в верном направлении. А еще VK Fest впервые прошел в Лужниках, на самой большой площадке в Москве, и это было легендарно. Мы внедрили новый формат выступления синей сцены — "VK Мегамикс", в котором участвовали Шура, "Отпетые Мошенники", группа "Агата Кристи" и многие другие. Это Шоу в формате микса выступлений и благодарность тем, с кого началась поп-музыка в нашем привычном понимании, тем, под чьи треки тусовались тогда и так же ярко тусуются сегодня. Главными хедлайнерами фестиваля стали Баста, группа "Звери" и, конечно, артист, имя которого до последнего держалось в секрете, — Сергей Жуков», - отметила Новикова.

При этом, по ее словам, при выборе хедлайнеров организаторы VK Fest ориентируются на чарты VK Музыки.

«Каждый из артистов фестиваля занимает первые строчки в рейтингах, а значит их слушают и любят больше всего», - отметила руководитель VK Fest.

Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин назвал главным событием лета для экосистемы его компании открытие новой площадки в «Лужниках», на которой два месяца шли концерты с участием звезд рэпа, хип-хопа и поп-музыки, а также звезд классической музыки. Директор по маркетингу мероприятий МТС Live Дмитрий Шмелёв рассказал НСН, что новая площадка позволила провести самый длинный опен-эйр лета, собравший более 120 тысяч зрителей, правда его не совсем корректно называть фестивалем.

«Я бы назвал это всё же летней площадкой фестивального формата, так как на ней прошли сольные концерты, фестивали, театральные события вместе с концертами классической музыки и ещё множеством других форматов. Помимо собственных проектов, на площадке также присутствовали арендные мероприятия и артисты. Хедлайнеры у нас все, но если брать по количеству аудитории и фан-базы — это Диана Арбенина, JONY, группы Wildways, "Три дня дождя", Xolidayboy, "Импровизаторы", Денис Мацуев и Хибла Герзмава. Не могу не отметить ещё корейскую K-Pop группу Lightsum, которая впервые приехала в Россию. Планируя лайн-ап площадки, мы опирались на мультиформатность для разных аудиторий. Работая с совершенно разной аудиторией, мы сначала анонсировали молодёжных артистов, потом выводили в анонс классику, далее показали устоявшихся артистов и завершили анонс полного лайн-апа корейской группой. После всех анонсов стало абсолютно точно понятно, что мы подумали, если не о всех аудиториях, то о большинстве», - отметил Шмелев.

ТРЕНДЫ И НОВИНКИ: ПСИХОДЕЛИКА И «ЗАМЕС» С ЛЕЩЕНКО

Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, привозивший в Россию множество легендарных западных групп, рассказал НСН, как в Москве впервые прошел хорошо известный в северной столице фестиваль Stereoleto. Одним их хедлайнеров фестиваля был Лев Лещенко, хиты которого прозвучали в электронном звучании. Его выступление подтвердило запрос на новые интерпретации советской классики.

«У нас этим летом было два новых фестиваля. Во-первых, первое Stereoleto в Москве. Фестивалю Stereoleto уже 20 лет, но это в Питере, а в Москве он был первый раз. Несмотря на отсутствие стадионных артистов, мы собрали хорошее количество зрителей. Хэдлайнером был Найк Борзов, было много народу. Лев Лещенко – это большой артист, а его электронное звучание - это такой тренд, и народу нравится - и молодым, и старикам, это крутой замес. Это все проходило в саду Эрмитаж в центре Москвы, в течение всего дня, не только музыка, но и разные активности, было очень здорово и красиво. Кроме того, мы соорганизовывали фестиваль "Вельвет", это новый фестиваль, который мы делали совместно с одноименным лейблом, там был аншлаг. Самое интересное, что на "Вельвете" не было супербольших артистов, это достаточно семейный фестиваль. Хедлайнерами были Владимир Пресняков, Мари Краймбрери и "Винтаж", а также куча молодых артистов», - рассказал Зубицкий.

География фестивалей растянулась этим летом от Калининграда и Крыма до Новосибирска с Челябинском. При этом, по данным «Kassir.ru», в число самых популярных попал прошедший в Тульской области фестиваль «Дикая мята», о трендах которого рассказал НСН его продюсер Андрей Клюкин.

«У нас на фестивале 70% новой музыки, мы очень не любим и не хотим ассоциировать себя с какой-то ретро-музыкой. Много новых, интересных, ярких, мощнейших открытий. Артисты, которые были условными новичками год назад, сегодня доходят уже до хедлайнерских позиций, это Васса Железнова, "Бонд с кнопкой", PALC, "Нееет, ты что". Если говорить о трендах, сейчас возвращается эпоха психоделического рока, я с огромной радостью слушаю ПИЛС или "Три вторых", это одни из главных историй, связанных с этой музыкой. "Дикая мята" двигает этот нео-фолк уже 16 лет. Если какие-то потеряшки говорят через 16 лет, что это модно, я говорю: конечно, это модно, и TMNV, и Васса Железнова. Это широкая история, но ее нельзя назвать восходящим трендом, это давно состоявшийся факт», - отметил Клюкин, назвав НСН главных артистов и фрешменов этого лета.