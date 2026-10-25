Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в воскресенье утвердил Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Это будет первый ЧМ по тяжелой атлетике в истории современной России. Ранее, в советский период, Москва уже принимала мужской чемпионат мира в 1975 и 1983 годах, а также в 1980 году в рамках летних Олимпийских игр.
Ранее IWF разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии всех возрастных категорий выступать на своих соревнованиях с национальными флагами и гимнами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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