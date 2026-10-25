Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

Это будет первый ЧМ по тяжелой атлетике в истории современной России. Ранее, в советский период, Москва уже принимала мужской чемпионат мира в 1975 и 1983 годах, а также в 1980 году в рамках летних Олимпийских игр.

Ранее IWF разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии всех возрастных категорий выступать на своих соревнованиях с национальными флагами и гимнами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».