Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в воскресенье утвердил Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщается на сайте организации.

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Это будет первый ЧМ по тяжелой атлетике в истории современной России. Ранее, в советский период, Москва уже принимала мужской чемпионат мира в 1975 и 1983 годах, а также в 1980 году в рамках летних Олимпийских игр.

Ранее IWF разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии всех возрастных категорий выступать на своих соревнованиях с национальными флагами и гимнами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФОТО РИА Новости
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