Пять человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Пермский край
Пять человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на промышленное предприятие на севере Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Он уточнил, что раненые – работники предприятия. Из них трое были направлены на осмотр в больницу, один отказался от осмотра врачей, а пятому пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Состояние всех раненых оценивается как удовлетворительное.
Несмотря на инцидент, само предприятие получило лишь незначительные повреждения и продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее утром 25 октября над территорией Пермского края силами противовоздушной обороны были ликвидированы 11 БПЛА ВСУ. Всего за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 532 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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