Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское

Президент России Владимир Путин назвал глупой европейскую политику, направленную на введение запретов на все, что связано с РФ. Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

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«Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что реальность уже доказала неэффективность подобного подхода.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возобновление взаимодействия Европы с Россией, предупредив, что европейских политиков, продолжающих игнорировать эту тенденцию, в конечном итоге ожидает провал по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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