Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское

«Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что реальность уже доказала неэффективность подобного подхода.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возобновление взаимодействия Европы с Россией, предупредив, что европейских политиков, продолжающих игнорировать эту тенденцию, в конечном итоге ожидает провал по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».