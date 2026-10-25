Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское
Президент России Владимир Путин назвал глупой европейскую политику, направленную на введение запретов на все, что связано с РФ. Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что реальность уже доказала неэффективность подобного подхода.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возобновление взаимодействия Европы с Россией, предупредив, что европейских политиков, продолжающих игнорировать эту тенденцию, в конечном итоге ожидает провал по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское
- МВД: Ущерб от экономических преступлений за 8 месяцев составил 397 млрд рублей
- Учителям с 25-летним стажем могут начать присваивать звание «Ветеран труда»
- Ушел из жизни известный писатель и сценарист Михаил Липскеров
- Пять человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Пермский край
- Умер рэпер Миша Маваши
- МО: ВС РФ «Геранями» поразили вантовый мост в районе Запорожья
- «Это перебор»: Путин об обвинениях России из-за протестов в ЕС
- МО: Силы ПВО сбили более 1070 БПЛА ВСУ
- Обама: Трамп сделал из Белого дома «ресторан Саддама Хусейна»