МВД: Ущерб от экономических преступлений за 8 месяцев составил 397 млрд рублей

Согласно сведениям ведомства, правоохранительные органы выявили 86,3 тысячи подобных правонарушений (+6,3% год к году).

В МВД также обратили внимание на то, что сумма ущерба демонстрирует устойчивый рост из года в год. Так, за первые восемь месяцев 2024 года было зарегистрировано 81,2 тысячи преступлений экономической направленности, а финансовые потери составили 237,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году за этот же период ущерб оценивался в 194,6 млрд рублей, а в 2022 году - в 203,6 млрд рублей.

Ранее Минюст предложил значительно повысить штрафы за экономические преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».