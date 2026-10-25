МВД: Ущерб от экономических преступлений за 8 месяцев составил 397 млрд рублей
За восемь месяцев 2026 года материальный ущерб от экономических преступлений в России достиг 397,2 млрд рублей. Соответствующие данные приводятся в аналитических материалах Министерства внутренних дел РФ.
Согласно сведениям ведомства, правоохранительные органы выявили 86,3 тысячи подобных правонарушений (+6,3% год к году).
В МВД также обратили внимание на то, что сумма ущерба демонстрирует устойчивый рост из года в год. Так, за первые восемь месяцев 2024 года было зарегистрировано 81,2 тысячи преступлений экономической направленности, а финансовые потери составили 237,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году за этот же период ущерб оценивался в 194,6 млрд рублей, а в 2022 году - в 203,6 млрд рублей.
Ранее Минюст предложил значительно повысить штрафы за экономические преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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