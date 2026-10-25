Умер рэпер Миша Маваши

Исполнителю был 41 год. Известно, что Маваши скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая.

Канал Baza в «Максе» писал, что рэпер умер от огнестрельного ранения. Известно, что медики госпитализировали его, но спасти так и не смогли. Согласно информации источника, музыкант был ранен дома, ему вызвали скорую и доставили его в реанимацию, но он потерял слишком много крови.

Михаил Ниц начал музыкальную деятельность в 2009 году. Среди его первых работ — альбомы «Только правда» и «То, что видел». К 2014 году Миша Маваши основал проект «ЦельРазгром», выпустивший два альбома, а в 2018 году создал коллектив «МАВАШИ group», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, в 2022 году музыкант основал общественное движение «Северный человек». Исполнитель выступал с патриотическими инициативами и участвовал в благотворительных проектах.