«Шоколадка» и короли стадионов: Названы главные артисты лета-2024

Егор Крид, «Руки Вверх!» и Macan вошли в число самых популярных стадионных артистов лета-2024, при этом в топе остаются «Звери», Баста и Диана Арбенина, сообщили НСН эксперты индустрии.

Женя Трофимов с «Комнатой Культуры» вошел в число знаковых артистов для молодежи наряду с «Три Дня Дождя», Xolydayboy, Wildways. Группа The Hatters взлетела на уровень ледовых дворцов, ну а в стримингах фанатеют от «Шоколадки» Минаевой.

СТАДИОНЫ: СОЛД-АУТ КРИДА И ПРОРЫВ MACANA

Летом 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге прошло более десяти стадионных концертов. В частности, в «Лужниках» выступили Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Леонид Агутин и «Звери», а на «Газпром Арене» - все те же Агутин и Сергей Жуков и «КняZz», давший концерт еще и на «ВТБ Арене в Москве».

«Большие стадионы собрали все те же артисты и музыканты, что и в прошлом году. В топ остаются Егор Крид, Баста, Агутин, «Руки Вверх!», «Ночные снайперы», «Звери». Из относительно молодых стадион был только у Macan, но они перешли со «Спартака» на меньшую по размерам «ВЭБ Арену». Остальные пока еще не подросли до стадионов», - сказал НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.