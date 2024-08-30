«Шоколадка» и короли стадионов: Названы главные артисты лета-2024
Егор Крид готовится побить рекорд Сергея Жукова, The Hatters идут по стопам зверей, а зумеры выбирают «шоколадный» вайб и «Комнату культуры».
Егор Крид, «Руки Вверх!» и Macan вошли в число самых популярных стадионных артистов лета-2024, при этом в топе остаются «Звери», Баста и Диана Арбенина, сообщили НСН эксперты индустрии.
Женя Трофимов с «Комнатой Культуры» вошел в число знаковых артистов для молодежи наряду с «Три Дня Дождя», Xolydayboy, Wildways. Группа The Hatters взлетела на уровень ледовых дворцов, ну а в стримингах фанатеют от «Шоколадки» Минаевой.
СТАДИОНЫ: СОЛД-АУТ КРИДА И ПРОРЫВ MACANA
Летом 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге прошло более десяти стадионных концертов. В частности, в «Лужниках» выступили Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Леонид Агутин и «Звери», а на «Газпром Арене» - все те же Агутин и Сергей Жуков и «КняZz», давший концерт еще и на «ВТБ Арене в Москве».
«Большие стадионы собрали все те же артисты и музыканты, что и в прошлом году. В топ остаются Егор Крид, Баста, Агутин, «Руки Вверх!», «Ночные снайперы», «Звери». Из относительно молодых стадион был только у Macan, но они перешли со «Спартака» на меньшую по размерам «ВЭБ Арену». Остальные пока еще не подросли до стадионов», - сказал НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
Со своей стороны, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн указал НСН на Крида и Басту, говоря о главных артистах лета.
«Появилось больше концертов на открытом воздухе, спрос на это есть, рынок растет. Что касается прошлогоднего рекорда Сергея Жукова, собравшего 75 тысяч в «Лужниках», он не побит. Его мог бы побить Канье Уэст, если бы приехал. Если брать тенденции, этот рекорд точно может побить Егор Крид. «ВТБ Арена» с достаточно дорогостоящими билетами была продана задолго до начала его концерта. Думаю, в следующем году Крид побьет все рекорды. Если говорить о ТОП-5, группа «Руки вверх!» дает концерты не так часто, как Агутин. Баста также остается лидером, хоть у него и не было стадионного концерта в этом году, но было большое количество концертов в «Мегаспорте», три концерта в Зеленом театре Парка Горького, два концерта в «Лужниках» стоят у него в следующем году. Баста является безусловных лидером. Делать стадионники и их собрать – две разные вещи. Например, на Князе не было аншлага. Нужно время, чтобы стать большим артистом. Я вижу, как достаточно быстро Macan занял позицию, это интересный артист», - отметил Финкельштейн.
Заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что в тройку самых популярных стадионников лета вошли выступления Егора Крида («ВТБ Арена», Москва), «Руки вверх!» в Питере и 22-летнего рэпер Macan («ВЭБ Арена», Москва).
По данным этого билетного сервиса, в Москве в ТОП-10 попали выступления Крида, Macanа, рэпера Мот, Билана, Агутина, Басты с Гуфом и Мари Краймбрери. В культурной столице ажиотаж вызвали концерты Агутина, «Руки Вверх!» и Дианы Арбениной, этим летом вместо стадиона выступившей на крыше (Roof Place). Если брать регионы, здесь в тройке лидеров Баста, Крид и Григорий Лепс.
Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин назвал НСН летний топ билетных сервисов МТС Ticketland и Ticketscloud. Здесь в ТОП-5 по популярности вошли концерт «Зверей» в «Лужниках», сразу три концерта Macan (Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород), а также московское выступление Jony.
ФРЕШМЕНЫ и ХЕДЛАЙНЕРЫ: ОТ TMNV ДО THE HATTERS
Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин по традиции рассказал НСН о восходящих звездах и самых перспективных артистах.
«Мы занимаемся в основном новыми артистами, и они очень быстро растут. Из относительно новых это polnalyubvi и Drummatix, из тех, что стрельнули прямо в этом году, это «Фанкин» и TMNV. Мощнейше сейчас двигаются «Базар» и «Лампабикт», а для любителей классной мягкой музыки я бы отметил, вне всякого сомнения, такие группы, как «Мангобуст» и «НЕНЕНЕ». Артисты, которые были условными новичками год назад, сегодня доходят уже до хедлайнерских позиций, это Васса Железнова, «Бонд с кнопкой», PALC, «Нееет, ты что». У нас на фестивале 70% новой музыки, мы очень не любим и не хотим ассоциировать себя с какой-то ретро-музыкой. Много новых, интересных, ярких, мощнейших открытий», - подчеркнул Клюкин.
По его мнению, сейчас нет новых артистов, способных собрать «Лужники». При этом Клюкин отметил группу The Hatters, у которой в декабре состоится концерт в Москве на ледовой «ВТБ Арене».
«Кто у нас собирал «Лужники»? Rammstein, Metallica, Red Hot Chili Peppers не собрали, «Руки Вверх!» собирали и будут собирать, а новых коллективов – таких и не было. Что касается ледовых арен, конечно The Hatters. Таких артистов немного, но они главные. Группа Юрия Музыченко соберет и «ВТБ Арену», и Ледовый в Санкт-Петербурге. Сейчас вся жизнь быстрее, музыка рождается и умирает быстрее. Путь от «меня никто не знает» до «я собираю тысячу человек» очень быстрый, а от тысячи до «могу собрать 12 тысяч» - наверное, года три. The Hatters – это хороший пример. Есть же группы однодневки, которые взрываются, а через неделю про них никто не помнит, хотя они собрали 7-8 тыс. человек. Это как с диетами: люди начинают худеть, быстро сбрасывают вес, а потом набирают. А с группами то же происходит в обратном направлении. Те, кто мгновенно выстреливает, они, как правило, как быстрые углеводы мгновенно усваиваются и забываются, а группа The Hatters шла к этому успеху шесть лет и теперь собирает большие площадки по всей стране», - сказал Клюкин.
Со своей стороны, руководитель VK Fest Зоя Новикова сообщила НСН, что главными хедлайнерами фестиваля, собравшего 205 000 человек в пяти городах страны, стали Баста, группа «Звери» и Сергей Жуков, имя которого «до последнего держалось в секрете».
«Что касается главных рок-музыкантов этого лета, я думаю, в современном мире уже не совсем актуально делить музыку по жанрам, она развивается, обретает новые формы, смешиваясь в стилях. Но если и соблюдать такое деление, наверное, это группа «Звери, Xolydayboy, «Три Дня Дождя», Wildways, Женя Трофимов и «Комната Культуры», - сообщила она.
Ну а директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв указал НСН на главных хедлайнеров двухмесячного опен-эйра, который прошел этим летом на новой мультиформатной площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» и собрал более 120 тысяч зрителей.
«Хедлайнеры у нас все, но если брать по количеству аудитории и фан-базы — это Диана Арбенина, JONY, группы Wildways, «Три дня дождя», Xolidayboy. Не могу не отметить ещё корейскую K-Pop группу LIGHTSUM, которая впервые приехала в Россию», - отметил Шмелёв.
СТРИМИНГИ: ЖЕНЯ-ГЕРОЙ И «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ДЛЯ ЗУМЕРОВ
При этом топ стриминговых музыкантов этим летом отличался от королей стадионов и повелителей фестивалей. Главный редактор стримингового сервиса «VK Музыка» Сергей Мудрик в интервью НСН назвал главным хитом этого лета песню «Шоколадка» певицы Минаевой. При этом он описал ее жанр, как «заразительный поп с латиноамериканским вайбом».
«Из артистов, которых стали ощутимо активнее слушать летом этого года, можно выделить трио из Беларуси uniqe, nkeeei & ARTEM SHILOVETS с песней «Glamour» в эстетике гламура нулевых. Внезапно выстрелила Татьяна Куртукова с песней "Матушка". Это народный поп-фолк, на который сейчас сформировался сильный запрос. Можно сказать, что она закрыла нишу группы «Золотое Кольцо» для зумеров. Новым героем, отвечающим за нишу поп-рока для широкой аудитории, стал Женя Трофимов и группа "Комната Культуры". Успех песни "Поезда" закрепил виральный успех вышедшего два года назад трека "Самолеты". Обе песни сейчас штурмуют верхушки чарта Топ-100 VK Музыки. Из новичков очень уверенно себя чувствует артист Wallem с понятной широкой аудитории лирикой, сразу четыре трека с его участием уверенно закрепились и не покидают чарт. Стабильно популярными в VK Музыке остаются Баста, MACAN, Jakone, Гио Пика, Big Baby Tape, Miyagi и Эндшпиль», - рассказал Мудрик.
При этом в HiFi-стриминге «Звук» сообщили НСН, что в ТОП-5 самых скачиваемых треков на сегодняшний день сразу два трека Анны Асти («Царица» и «По барам»), третье место занимает «Кукла колдуна» группы «Король и Шут», а замыкают пятерку «Давай сбежим» группы «5УТРА» и «Позвони» исполнителей Nivesta DJ Smash. «Матушка» Татьяна Куртуковой в этом рейтинге на девятом месте.
На а сервис «Яндекс Музыка», подводя итоги лета, назвал самой популярной группой «Комнату культуры» Жени Трофимова.
«Артисткой лета-2024 стала MONA, чья совместная работа «Прощание» с группой «Три дня дождя» не покидает чарт с осени прошлого года, а самым прослушиваемым альбомом стала новинка от Macan «I AM». Самым популярным треком среди новинок этого лета стал «Асфальт» от Jakone и Kiliana», - отметили в пресс-службе сервиса.
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