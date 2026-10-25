Процесс пошел: В каких странах ЕС еще вспыхнут протесты

Ранее «Известия» сообщили, что еще одну страну ЕС охватили протесты: тысячи людей вышли на улицы Греции. Недовольство населения на фоне роста стоимости жизни, жилищного кризиса и бюджетных ограничений выходит за рамки отдельных стран и приобретает общеевропейское измерение. Зингер предположил, в каких еще странах ЕС могут вспыхнуть протесты.

«Прежде всего, напряженная социальная и политическая ситуация сохраняется во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Рост стоимости жизни, высокие цены на жилье и, в особенности, дорогая энергия могут в любой момент спровоцировать новые протесты. Однако необходимо проводить четкое различие: не всякие беспорядки являются социальным протестом. В частности, грабежи и насильственные беспорядки во Франции порой создают впечатление, что речь идет о гораздо большем, чем конкретные социальные требования», - отметил депутат.