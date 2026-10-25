Процесс пошел: В каких странах ЕС еще вспыхнут протесты
Депутат Ульрих Зингер в эфире НСН подчеркнул, что, если ответственные политики в Европе не предложат решения проблем, волнующих граждан, во многих странах будут все громче требовать изменить политический курс.
Протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков, напряженная социальная и политическая ситуация сохраняется во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Об этом в беседе с НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.
Ранее «Известия» сообщили, что еще одну страну ЕС охватили протесты: тысячи людей вышли на улицы Греции. Недовольство населения на фоне роста стоимости жизни, жилищного кризиса и бюджетных ограничений выходит за рамки отдельных стран и приобретает общеевропейское измерение. Зингер предположил, в каких еще странах ЕС могут вспыхнуть протесты.
«Прежде всего, напряженная социальная и политическая ситуация сохраняется во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Рост стоимости жизни, высокие цены на жилье и, в особенности, дорогая энергия могут в любой момент спровоцировать новые протесты. Однако необходимо проводить четкое различие: не всякие беспорядки являются социальным протестом. В частности, грабежи и насильственные беспорядки во Франции порой создают впечатление, что речь идет о гораздо большем, чем конкретные социальные требования», - отметил депутат.
Он также допустил, что эти протесты являются признаком общеевропейского кризиса.
«Это, по крайней мере, серьезный предупреждающий сигнал. Во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политического руководства. Высокие цены на энергию, рост стоимости жизни и усиливающееся финансовое бремя для граждан обостряют ситуацию. Все больше людей считают, что их проблемы не воспринимаются всерьез. При этом причины и формы протестов в разных странах различаются», - рассказал Зингер.
Он подтвердил, что эти протесты в Европе могут еще больше подорвать доверие к традиционным политическим партиям.
«Протесты усиливают давление на правительства и могут еще больше подорвать доверие к традиционным политическим партиям. Европейскому союзу придется уделять больше внимания последствиям своей экономической, энергетической, социальной и миграционной политики. Если ответственные политики не предложат убедительных решений проблем, волнующих граждан, во многих странах будут все громче звучать требования о принципиальном изменении политического курса», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, и закрыть границы у Евросоюза не получится.
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