«Абсолютное зло»: Финкельштейн обвинил «Яндекс» в нездоровой конкуренции

Из-за «Яндекса» просто невозможно пробиться в интернет, корпорация «пожирает» все сферы бизнеса, заявил в пресс-центре НСН Евгений Финкельштейн.

Корпорация «Яндекс» захватила уже и концертную индустрию, активно навязывая свои услуги пользователям, при этом другие интернет-агрегаторы не имеют возможности вести свой бизнес в здоровой конкуренции. Об этом в пресс-центре НСН заявил продюсер, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

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«Что касается Яндекса, то для меня это абсолютное зло! Это наш лидер-гигант, который пожирает все на своем пути: такси, еду, концертную индустрию и так далее. Мы начинаем бороться с теми людьми, которых в индустрии раньше не было. Но, как можно конкурировать с «Яндексом», который создает иллюзию, что что-то продает [в концертной индустрии], а на самом деле ты просто не можешь пробиться в интернет [со своим концертом или артистом]? На твоем пути стоит «Яндекс», который все навязывает, и этому никто не противостоит», - заявил продюсер.

Ранее в компании «Яндекс Афиша» сообщили НСН, что намерены развивать в Казахстане собственную билетную систему, а также организовывать мероприятия и шоу в этой стране.

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ФОТО: ИТАР- ТАСС / Руслан Шамуков
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