«Это перебор»: Путин об обвинениях России из-за протестов в ЕС

«Чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы — это уж совсем явный перебор», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что соответствующее решение зарубежных политиков — «свалить» всю вину на кого-то, кроме себя — является плохим, так как они не анализируют происходящие события и не ищут их причины.

В Европе продолжаются протесты молодежи. Митинги проходят в городах Франции, Греции, Испании, Португалии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, накануне во Франции более 400 тысяч человек вышли на протесты.

Ранее депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов в интервью НСН рассказал, что в погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, но закрыть границы у Евросоюза не получится.