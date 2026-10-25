«Это перебор»: Путин об обвинениях России из-за протестов в ЕС
Обвиняя Россию в якобы организации беспорядков в Европе, европейские политики показывают свою слабость. Об этом в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил российский лидер Владимир Путин. Интервью опубликовано в Telegram.
По словам президента РФ, это также говорит о неспособности некоторых руководителей в Европе взять на себя ответственность за то, что там происходит. Путин обратил внимание на то, что изначально в ЕС начали обвинять США, что его удивило, так как эта страна является главным союзником региона, а потом переключились на Россию.
«Чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы — это уж совсем явный перебор», - сказал российский лидер.
Путин добавил, что соответствующее решение зарубежных политиков — «свалить» всю вину на кого-то, кроме себя — является плохим, так как они не анализируют происходящие события и не ищут их причины.
В Европе продолжаются протесты молодежи. Митинги проходят в городах Франции, Греции, Испании, Португалии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, накануне во Франции более 400 тысяч человек вышли на протесты.
Ранее депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов в интервью НСН рассказал, что в погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, но закрыть границы у Евросоюза не получится.
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