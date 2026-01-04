Сборы с девятью нулями: Сразу трем семейным кинолентам покорился миллиард рублей
Собрать миллиарды в первые же несколько дней помог не только возросший интерес к семейному кино, но и появление на экранах полюбившихся с детства персонажей.
Сразу три фильма, которые вышли в прокат 1 января, собрали более миллиарда рублей за неполных четыре дня. Это картины «Чебурашка 2» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Простоквашино» (режиссер Сарик Андреасян) и «Буратино» (режиссер Игорь Волошин). Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Уточняется, что лента «Чебурашка 2» сумела собрать 2,454 млрд рублей, у картины «Простоквашино» — 1,63 млрд рублей, чуть меньше у фильма «Буратино» — 1,54 млрд рублей.
Примечательно, что три новогодние киноновинки в совокупности собрали 4,3 млрд рублей в прокате за четыре дня. «Битва» сказок превзошла прошлогодние сборы двух главных новогодних картин почти в два раза за аналогичный период.
При этом второму «Чебурашке» отметка в два миллиарда покорилась уже на третий день проката. Для сравнения — первая часть достигла этого результата за пять дней, набрав за три дня «всего» 1,4 млрд рублей.
«СЕМЕЙНЫЙ» УСПЕХ, НО НЕ ДЛЯ ПРОДЮСЕРОВ
Примечательно, что все три фильма-«миллиардера» — семейные картины. И эта тенденция лишь подтверждает мнение экспертов, что семейные ленты потеснят в вечернее время другие картины в новогодние праздники. В проигрыше при таком раскладе останутся лишь продюсеры, выбравшие для трех сказочных релизов одну дату, и это может несколько срезать итоговые сборы фильмов, заявила члена Ассоциации владельцев кинотеатров, руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с НСН.
«С точки зрения продюсера я могу понять, почему "Горыныч" и "Алиса" выходят в каникулы. Однако никто не будет спорить, что релизы по году у нас распределены неравномерно. Новый год — битва продюсеров, медиахолдингов. Они, естественно, не правы, что так сделали. Посмотрят на результат и поймут, что все недособрали, больше так делать не будут. Мы оказываемся в ситуации, в которой вынуждены участвовать в этой битве. У всех все будет хорошо, кроме продюсеров. Они не доберут. У кинотеатров все равно все сеансы будут аншлаговые, не важно, что на них будет стоять. К продюсерам же есть вопросы, зачем там три релиза», — заявила Хажинская.
В свою очередь министр культуры Ольга Любимова также не поскупилась на дифирамбы семейному кино. По ее мнению, впечатляющие сборы таких кинотеатров в первые же дни января наглядно иллюстрируют рост интереса зрителей к такому жанру.
«Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растёт: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате», — подчеркнула она в своем Telegram-канале. Любимова добавила, что немалую лепту в успех фильмов в кинотеатров вносит «обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями».
«БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ» К КИНО
Впрочем, цифры цифрами, но важно и другое — как к участию в ленте отнесли сами актеры. Так, актриса Виталия Корниенко, воплотившая при помощи технологий роль Буратино, призналась НСН, что для нее это необычный опыт — впервые ей довелось сыграть мальчика.
«Для меня это такой первый крутой необычный опыт работы в костюме с технологией мокап (mocap – motion capture. – Прим. НСН). Отличия от моей актерской игры в других проектах были в том, что я играю мальчика. У него совсем другие повадки, другой характер. Я создавала его по-особенному. Делала его более резким, более задорным, в общем — мальчишкой. Мы вместе с режиссером Игорем Волошиным хотели видеть Буратино маленьким, наивным, как чистый лист. Герой только познает мир, и ему это нравится. До определенного момента Буратино кажется, что его окружают только друзья. По ходу фильма он не меняется внешне, но проходит внутреннюю трансформацию. В нем проявляются новые чувства к чему-то. Он познает тонкости того, как устроен мир, взрослеет», — сказала Корниенко.
При этом, взрослея, герой понимает, что, несмотря на все преграды, побеждает в итоге безусловная любовь.
«Мне сложно выделить любимого персонажа, поскольку все они очень разные, у каждого из них своя глубокая, сложная история. Все герои в нашей картине очень необычные и красивые. У них невероятные образы и костюмы. За деталями можно наблюдать бесконечно. Например, у Мальвины платье создано из разбитых чашечек. Если вы внимательно посмотрите фильм, то увидите и колье будто из слез. Посмотрев наше кино, зритель поймет, как важно оставаться собой, несмотря на все трудности. Также «Буратино» о том, что безусловная любовь всегда побеждает! Для каждого возраста наш фильм будет раскрываться по-своему», — добавила актриса.
И даже страшный Карабас — казалось бы, всем злодеям злодей, — по-своему любит актеров своей труппы и проявляет заботу о них. Так, Пьеро нашел в нем своего спасителя и обрел свою музу в Мальвине, рассказал НСН исполнитель роли Пьеро Степан Белозеров.
«Мы придумали для Пьеро его историю: он жил у тетки, которая постоянно била его половником за любые проступки. Видимо, вымещала злобу. Карабас спас его от этого. Он бьет свою театральную труппу чем угодно, но только не половником, половник в театре строжайше исключен. При этом я не могу сказать, что Карабас в нашем фильме — настоящий злодей и мучитель. По-своему он любит членов своей труппы, заботится о них. В Мальвине же Пьеро нашел музу, которая находится рядом с ним. Это и подростковая влюбленность, и очарование, и одновременно дружба», — отметил Белозеров.
Не обошлось, впрочем, и без сложностей в работе над лентой: один из самых тяжелых трюков в кино — это ожидание, признался собеседник НСН.
«Сцену, в которой мы летаем, как цирковые артисты, репетировали заранее. Приезжали на площадку, проверяли крепления. Однако самый сложный трюк, который только бывает в кино, — снимать лето осенью. Дело не в физических силах, тебя трясет от холода и это невозможно остановить. Следующий по сложности трюк — ожидание. Оно гасит и иногда изматывает гораздо сильнее, чем работа в кадре. Это очень сложный трюк в кино. В какой-то момент, снимая сцену четыре дня, перестаешь понимать, на чем остановился вчера. Благо, у нас был потрясающий скрипт-супервайзер, который всегда поправлял. Между дублями общался с коллегами. Мы играли в игру Power Rangers — такой тренинг из театрального института, когда вы по кругу должны одной рукой задеть друг друга. Также было интересно просто сидеть и наблюдать за тем, что происходит на площадке. Игорь Павлович Волошин, как настоящий мотор, был заведен каждую смену и полностью погружен в материал», — добавил он.
