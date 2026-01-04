Сразу три фильма, которые вышли в прокат 1 января, собрали более миллиарда рублей за неполных четыре дня. Это картины «Чебурашка 2» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Простоквашино» (режиссер Сарик Андреасян) и «Буратино» (режиссер Игорь Волошин). Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Уточняется, что лента «Чебурашка 2» сумела собрать 2,454 млрд рублей, у картины «Простоквашино» — 1,63 млрд рублей, чуть меньше у фильма «Буратино» — 1,54 млрд рублей.

Примечательно, что три новогодние киноновинки в совокупности собрали 4,3 млрд рублей в прокате за четыре дня. «Битва» сказок превзошла прошлогодние сборы двух главных новогодних картин почти в два раза за аналогичный период.

При этом второму «Чебурашке» отметка в два миллиарда покорилась уже на третий день проката. Для сравнения — первая часть достигла этого результата за пять дней, набрав за три дня «всего» 1,4 млрд рублей.

«СЕМЕЙНЫЙ» УСПЕХ, НО НЕ ДЛЯ ПРОДЮСЕРОВ

Примечательно, что все три фильма-«миллиардера» — семейные картины. И эта тенденция лишь подтверждает мнение экспертов, что семейные ленты потеснят в вечернее время другие картины в новогодние праздники. В проигрыше при таком раскладе останутся лишь продюсеры, выбравшие для трех сказочных релизов одну дату, и это может несколько срезать итоговые сборы фильмов, заявила члена Ассоциации владельцев кинотеатров, руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с НСН.

«С точки зрения продюсера я могу понять, почему "Горыныч" и "Алиса" выходят в каникулы. Однако никто не будет спорить, что релизы по году у нас распределены неравномерно. Новый год — битва продюсеров, медиахолдингов. Они, естественно, не правы, что так сделали. Посмотрят на результат и поймут, что все недособрали, больше так делать не будут. Мы оказываемся в ситуации, в которой вынуждены участвовать в этой битве. У всех все будет хорошо, кроме продюсеров. Они не доберут. У кинотеатров все равно все сеансы будут аншлаговые, не важно, что на них будет стоять. К продюсерам же есть вопросы, зачем там три релиза», — заявила Хажинская.