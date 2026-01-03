Как первый «миллиардер-2026» «Чебурашка-2» поможет кинотеатрам в «праздничной конкуренции»
Продолжение нашумевшего фильма Дмитрия Дьяченко собрало более 1 млрд рублей на второй день проката.
Сборы новой российской ленты «Чебурашка-2» в отечественном прокате почти достигли 2 млрд рублей. На момент написания материала, согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), касса фильма на третий день проката составляет 1 млрд 896 млн 531 тысячу 695 рублей.
При этом двое других лидеров праздничного проката — «Простоквашино» и «Буратино» по сборам скоро доберутся до отметки в 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, на момент написания материала касса нового фильма Сарика Андреасяна достигла 827 млн 364 тысячи 855 рублей, а сказки Игоря Волошина — 821 млн 856 тысяч 171 рубль. Оба фильма вышли на большие экраны 1 января 2026 года.
«ЧЕБУРАШКА»-«МИЛЛИАРДЕР»
Продолжение нашумевшего кино про приключения Чебурашки и Гены смогло преодолеть отметку в 1 млрд рублей по сбором уже на второй день проката. Лента тоже вышла в кинотеатрах 1 января 2026 года.
Первая часть «Чебурашки» появилась в прокате в новогодние праздники 2023-го и стала самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы ленты превысили 6,7 млрд рублей.
По сюжету второй части, дети и Чебурашка тайно сбегают в горы, где их ждут опасные приключения. В связи с этим постоянно спорящим друг с другом взрослым приходится объединиться, чтобы найти их.
Роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков. Продюсерами проекта выступили Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и другие.
Юная актриса Ева Смирнова, исполнившая в фильме роль внучки Шапокляк Сони, поделилась с НСН, что во время работы над продолжением «Чебурашки» не обошлось без сложных натурных съемок на воде.
«"Чебурашка-2" — довольно сложный проект, учитывая количество графики, приключений, размах и фантазию сценаристов. Они не скупились, вложили во второй фильм все то, что хотели снять за несколько лет, но мы не боимся препятствий и трудностей! В новом фильме затронуты очень глубокие темы, зрителю будет, о чем подумать. Однако сказка вытягивает всю грусть из этой картины. Все сцены фильма крутые, потому что все они очень масштабные. Подготовка к каждой из них была сложной, учитывая, в каких местах мы снимали, а это — горы, реки, леса, озера. Лично мне больше всего запомнились речные съемки и съемки в горах. Моя героиня Соня меняется по ходу развития сюжета. Каждый человек, даже самый веселый и добрый, поменяется в таком тяжелом путешествии», - сказала она.
В свою очередь актер Федор Добронравов подчеркнул, что в эту работу каждый вложил много любви.
«Здесь тоже много любви, много дружбы, много хороших эмоций: и детских, и взрослых. Хотелось бы, чтобы фильм собрал больше (чем, первая часть в прокате – прим. НСН)», - приводит его слова спецкор НСН.
НОВОГОДНЯЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в беседе с НСН заявила, что в новогодние праздники в кинотеатрах будет аншлаг. При этом она говорила, что в эти даты фильмы для семейной аудитории вытеснят прочие картины в афише кинотеатров на вечернее время, однако экранного времени хватит всем.
По ее мнению, в проигрыше могут остаться лишь продюсеры, которые выбрали одну дату сразу для трех сказочных релизов.
«(Наступивший – прим. НСН) Новый год — битва продюсеров, медиахолдингов. Они, естественно, не правы, что так сделали (поставили три семейные премьеры в прокат одновременно – прим. НСН). Посмотрят на результат и поймут, что все недособрали, больше так делать не будут. Мы оказываемся в ситуации, в которой вынуждены участвовать в этой битве. У всех все будет хорошо, кроме продюсеров. Они не доберут. У кинотеатров все равно все сеансы будут аншлаговые, не важно, что на них будет стоять. К продюсерам же есть вопросы, зачем там три релиза», - заметила Хажинская.
В свою очередь один из продюсеров нового «Буратино» Федор Бондарчук, который также исполнил роль Карабаса-Барабаса в этой сказке, заметил, что в новогодние праздники в кинотеатрах России будет «серьезная конкуренция».
«Конкуренция в прокате в этом году будет серьезная. Страшновато? Да, чего греха таить. Картины все разные. "Буратино" нельзя сравнивать с "Чебурашкой-2" и "Простоквашино". Все фильмы сделаны по-разному. В "Буратино" и родителям будет, на что посмотреть. Надеюсь, вечерние сеансы "Буратино" тоже будут работать», - сказал он на презентации фильма.
При этом глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН предположил, что в новогодние праздники в январе 2026 года кинотеатры смогут установить рекорд и собрать около 11 млрд рублей.
«Рекорд в деньгах 100% будет. Если прошлые новогодние праздники были в районе 9 млрд рублей, то в этот раз, наверное, будет в районе 11 млрд рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах. Уровня 2019 года пока достигнуть сложно, но в деньгах 100% будет рекорд», - заявил он.
Ранее кинокритик Александр Шпагин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что российский зритель уже устал от сказок, что подтверждают сборы некоторых подобных фильмов, но у «Чебурашки-2» есть шанс привлечь аудиторию на фоне успеха первой части.
