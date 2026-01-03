Как первый «миллиардер-2026» «Чебурашка-2» поможет кинотеатрам в «праздничной конкуренции»

При этом двое других лидеров праздничного проката — «Простоквашино» и «Буратино» по сборам скоро доберутся до отметки в 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, на момент написания материала касса нового фильма Сарика Андреасяна достигла 827 млн 364 тысячи 855 рублей, а сказки Игоря Волошина — 821 млн 856 тысяч 171 рубль. Оба фильма вышли на большие экраны 1 января 2026 года.

«ЧЕБУРАШКА»-«МИЛЛИАРДЕР»

Продолжение нашумевшего кино про приключения Чебурашки и Гены смогло преодолеть отметку в 1 млрд рублей по сбором уже на второй день проката. Лента тоже вышла в кинотеатрах 1 января 2026 года.