Для того, чтобы поддержать организм в период сезонной депрессии, нужно восполнять витамины групп D и В, а также магний и железо. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Как бороться с сезонной депрессией и стрессом? Это прежде всего питание. Гиповитаминоз витамина D тоже провоцирует это состояние. Можно и нужно всем людям, а особенно тем, кто склонен к депрессии, обратиться к врачу. Но поддержать себя можно витаминами еще и группы В, кроме группы D, которые нормализуют работу нервной системы, способствуют устойчивости. Нужно употреблять жирную рыбу, продукты из коровьего молока, яичного желтка. Нам не хватает микроэлементов, магния, особенно весной. Он прежде всего отвечает за состояние нашей мышечной системы, нашей бодрости. Его тоже можно пополнить за счет питания – это зеленые овощи, брокколи, орехи, гречка, какао. Железо нам тоже нужно, его можно почерпнуть из печени, красного мяса, гречки, шпината, бобовых. Но у кого это состояние перетекло в болезнь, я советую не тянуть и обратиться к врачу», - рассказал он.

Ранее Онищенко раскрыл НСН, что зимой около 20% страдают так называемой сезонной депрессией, которая связана с усталостью от холодов, дефицитом витамина D и атмосферным давлением.

