Макрон предложил создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства
Франция предлагает создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети Х.
Политик опубликовал карту пути из Персидского залива в Аденский через Ормузский пролив и через Красное море в Суэцкий канал.
«Мы выступили с инициативой создания коалиции с целью объединения ресурсов... для возобновления и обеспечения безопасности судоходства по этим морским путям, имеющим важное значение для мировой экономики», - подчеркнул Макрон.
Речь идет в том числе о военных ресурсах.
Ранее Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% всех мировых поставок нефти. В водном пространстве образовалась пробка из судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ.
