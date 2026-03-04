Без кричащей роскоши: Какие рестораны в России переживут «голодный год»
Инна Щепетова заявила НСН, что большие банкетные площади и кричащая роскошь больше не привлекают посетителей.
Общественное питание на автодорогах, фастфуд и кафе на первых этажах ЖК – это самые перспективные направления для рынка еды вне дома сегодня, заявила НСН кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, преподаватель Инна Щепетова.
Рестораны России ждёт «голодный год» и сокращение меню. Статистика показывает продолжающееся снижение спроса на фоне роста стоимости походов в общепит, пишут СМИ. В январе–феврале 2026 года россияне реже посещали рестораны в сравнении с тем же периодом двух прошлых лет. Средний чек в них при этом вырос на фоне инфляции, сообщили в компании «Платформа ОФД». Щепетова назвала перспективные направления, которые могут выжить сегодня и стать прибыльными.
«Самый перспективный общепит сегодня – это точки на дорогах, не только при заправках, а в целом общественное питание на автодорогах. Я думаю, этот сегмент сейчас пойдет сильно вверх. Второе – это фастфуд, но чтобы его можно было и заказать, и купить возле дома. Емкости рынка хватит, до сих пор «Бургер Кинг», «Вкусно и точка» и другие участники не заполнили до конца рынок. На третьем месте – первые этажи жилых домов в спальных районах, это касается не только Москвы и Питера, в принципе все регионы. Туда можно сходить в будни, взять кофе, выпечку, что-то с собой, а в пятницу и субботу уже можно прийти на танцы, музыка должна быть обязательно. Еще одно направление, которое у нас выстрелило, но потом затормозилось, это рестораны и проекты честных цен. В Москве есть яркий пример - The Бык, стоят очереди там, где никогда не стояли. Если сюда добавить еще активности в виде танцев и песен, то вообще», - объяснила она.
Также она рассказала, что большие банкетные площади и кричащая роскошь не привлекают посетителей.
«И последнее, что хочу выделить, это рестораны, где человек может организовать поминки. В нашей культуре это очень важный аспект, прощание с человеком. Но всегда есть проблема, где это сделать. Если появятся такие нишевые площадки, это будет перспективно. Большие банкетные площадки больше не так выгодны, раньше банкеты были большими, теперь до 20 человек в среднем. Рестораны-музеи, где все богато, диваны со стразами, кричащая роскошь, доживают. Это уже дурной тон, нужен какой-то более глубокий смысл. Будут набирать обороты концепции с российской культурой. Закроются те рестораны, которые не берегут своих линейных сотрудников. Самые живучие те, которые делают из этого целое комьюнити. Самый яркий пример – «Кофемания», потому что у них сильный бренд в этом смысле», - добавила собеседница НСН.
Рестораны не могут сокращать меню в попытках снизить издержки, так как в итоге просто потеряют клиентов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
