Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 246 россиян

Всего с 28 февраля до 10:00 (09:00 мск) 4 марта из Ирана на азербайджанскую территорию через границу перешел 1161 человек. По данным агентства, 224 из них - граждане Азербайджана, все остальные - граждане других стран.

Отмечается, что были эвакуированы 246 россиян.

Ранее в аэропорту Жуковский совершил посадку борт МЧС с эвакуированными из Ирана российскими гражданами, пишет Ura.ru.

