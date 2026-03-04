Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 246 россиян

Более 240 граждан России эвакуировали из Ирана через границу с Азербайджаном после начала военной операции США и Израиля. Об этом сообщает агентство АПА.

Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 131 россиянина

Всего с 28 февраля до 10:00 (09:00 мск) 4 марта из Ирана на азербайджанскую территорию через границу перешел 1161 человек. По данным агентства, 224 из них - граждане Азербайджана, все остальные - граждане других стран.

Отмечается, что были эвакуированы 246 россиян.

Ранее в аэропорту Жуковский совершил посадку борт МЧС с эвакуированными из Ирана российскими гражданами, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
