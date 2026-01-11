Создатели «Чебурашка 2» ведут переговоры о зарубежном прокате

По его словам, создатели надеются в ближайшее время не только представить фильм зарубежным зрителям, но и значительно расширить армию поклонников Чебурашки за пределами России.

«Чебурашка 2», покоривший миллионы зрителей, вышел в прокат 1 января 2026 года. Уже на второй день показов он преодолел рубеж в миллиард рублей кассовых сборов, на пятый день достиг трёх миллиардов, а к восьмому дню собрал четыре миллиарда рублей, уступая по кассовым результатам только первой части франшизы. За это время картину посмотрели свыше восьми миллионов зрителей.

Ранее Илоян сообщил, что «Чебурашка 3» выйдет в прокат 1 января 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».