Создатели «Чебурашка 2» ведут переговоры о зарубежном прокате
Создатели фильма «Чебурашка 2» ведут переговоры о выходе картины в международный прокат. Об этом РИА Новости сообщил продюсер картины Эдуард Илоян.
По его словам, создатели надеются в ближайшее время не только представить фильм зарубежным зрителям, но и значительно расширить армию поклонников Чебурашки за пределами России.
«Чебурашка 2», покоривший миллионы зрителей, вышел в прокат 1 января 2026 года. Уже на второй день показов он преодолел рубеж в миллиард рублей кассовых сборов, на пятый день достиг трёх миллиардов, а к восьмому дню собрал четыре миллиарда рублей, уступая по кассовым результатам только первой части франшизы. За это время картину посмотрели свыше восьми миллионов зрителей.
Ранее Илоян сообщил, что «Чебурашка 3» выйдет в прокат 1 января 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
