Пока ни в одном государстве до остановки автомобилей из-за нехватки бензина не дошло, потому что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти, но долгое перекрытие Ормузского пролива невыгодно никому, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив, заявили в КСИР. Там объявили о запрете движения коммерческих судов. По данным CNN, двум танкерам удалось пройти через Ормузский пролив в понедельник. Однако сегодня там возникла «пробка»: танкеры с нефтью и сжиженным газом бросили якоря по обе стороны пролива и не рискуют идти дальше. Во вторник телеканал Fox News утверждал, что американцы потопили все 11 крупных иранских военных кораблей в Оманском заливе, так что блокировать Ормузский пролив Ирану стало сложнее. Сегодня счёт дошёл до 17 судов, включая подлодку. Юшков рассказал, к чему это приведет.