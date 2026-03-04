Нефть в пробке: Кто страдает из-за атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе
ВМС Ирана заявили о поражении 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе, а Игорь Юшков подчеркнул в эфире НСН, что это уже ударило по нефтяному рынку.
Пока ни в одном государстве до остановки автомобилей из-за нехватки бензина не дошло, потому что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти, но долгое перекрытие Ормузского пролива невыгодно никому, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив, заявили в КСИР. Там объявили о запрете движения коммерческих судов. По данным CNN, двум танкерам удалось пройти через Ормузский пролив в понедельник. Однако сегодня там возникла «пробка»: танкеры с нефтью и сжиженным газом бросили якоря по обе стороны пролива и не рискуют идти дальше. Во вторник телеканал Fox News утверждал, что американцы потопили все 11 крупных иранских военных кораблей в Оманском заливе, так что блокировать Ормузский пролив Ирану стало сложнее. Сегодня счёт дошёл до 17 судов, включая подлодку. Юшков рассказал, к чему это приведет.
«Можно выделить группы стран, которые в итоге пострадают. С одной стороны, пострадают все страны-потребители. 80% углеводородов из Персидского залива шли на азиатский рынок, но цены выросли в итоге для всех. Пока ни в одном государстве до остановки автомобилей из-за нехватки бензина не дошло, потому что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти. Пока физического дефицита нет, но он приближается, а цены идут вверх. Индия заявляет, что у них примерно на месяц хватит запасов, у Китая – на три месяца. Ормузский пролив нас не касается, мы свободно проходим на азиатские рынки. Поэтому у нас в этом смысле все хорошо, доставляем нефть и зарабатываем. Но сейчас 20% мировой торговли нефтью остановилось. Конечно, это огромная проблема. Чем дольше будет перекрытие, тем выше будет цена», - объяснил он.
Юшков также отметил, что пока сильнее всего страдает Европа и страны Персидского залива, которые теряют прибыль.
«Вторая группа стран – это производители, чья нефть оказалась заблокирована внутри Персидского залива. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт и Катар. Катар не может вывезти СПГ, поэтому пока остановил добычу. А в Европе продолжается отопительный сезон, импортировать сложнее, потому что цены выросли, газа в хранилищах Европы становится все меньше. Им придется много закачивать газ на протяжении всего 2026 года. Поэтому высокие цены на газ в Европе будут держаться весь год из-за повышенного спроса», - добавил он.
Ежедневно через Ормузский пролив проходило от 200 до 300 судов с полезными ископаемыми из стран Персидского залива. За сутки проходит 17-20 миллионов баррелей нефти, а также около 300 миллионов кубометров СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
