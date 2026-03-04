Врач опровергла «страшилки» о глухоте подростков из-за музыки в наушниках

Страсть к прослушиванию громкой музыки в наушниках не приведет к массовой тугоухости подростков, когда они повзрослеют, заявила в интервью НСН оториноларинголог Юлия Тихонова.

Врач-сурдолог Лариса Вылегжанина ранее заявила «Газете.ру», что любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у трети из них, при этом к 2050 году эта проблема затронет половину населения Земли. Тихонова считает, что все не так страшно.