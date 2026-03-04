Врач опровергла «страшилки» о глухоте подростков из-за музыки в наушниках
Чтобы сохранить слух, не стоит засыпать в наушниках, слушать их в метро и превышать громкость звука в 60 децибел, сказала в эфире НСН Юлия Тихонова.
Страсть к прослушиванию громкой музыки в наушниках не приведет к массовой тугоухости подростков, когда они повзрослеют, заявила в интервью НСН оториноларинголог Юлия Тихонова.
Врач-сурдолог Лариса Вылегжанина ранее заявила «Газете.ру», что любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у трети из них, при этом к 2050 году эта проблема затронет половину населения Земли. Тихонова считает, что все не так страшно.
«Число обращений с жалобами на снижение слуха по сравнению с 2019 годом не возросло в разы. Подростки стали более осведомлены и чаще стали задумываться о своем здоровье. Опасение о том, что через 20 лет большинство нынешних подростков будут глухими именно по причине прослушивания музыки в наушниках, несколько преувеличено. Существует много причин снижения слуха, и прослушивание музыки в наушниках стоит далеко не на первом месте», - пояснила эксперт.
Она дала советы, как слушать музыку в наушниках.
«Есть простые правила, придерживаясь которых можно сохранить слух на долгое время в норме и наслаждаться любимой музыкой. Лучше выбирать накладные наушники с хорошим шумоподавлением, отдавать предпочтение более дорогим моделям. Лучше ограничивать прослушивание музыки до 60 минут и делать перерыв. Громкость звука не должна превышать 60 децибел. По возможности нужно отказаться от прослушивания музыки в метро, потому что это неизбежно приводит к превышению безопасной громкости. Нельзя засыпать в наушниках. После использования наушников следует проводить их гигиеническую обработку, а также регулярно посещать лор-врача», - заключила собеседница НСН.
Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что длительное использование гаджетов опасно для детей и подростков, однако во взрослом возрасте это не увеличивает риск близорукости.
