«15 избранных»: Почему миллионы Фонда кино получат «Хоттабыч» и «Незнайка»
«Хоттабыч» с Федором Бондарчуком готовится к новогодней битве 2027 года, Константин Эрнст обещал не менее трех «Незнаек», а Сарик Андреасян вновь снимает «на свои».
В преддверии нового года Фонд кино по традиции назвал фильмы, которые получат господдержку – рекордсменами здесь оказались «Приключения Старика Хоттабыча» с Федором Бондарчуком и «Незнайка», судьба которого пока туманна.
ОТ «ХОТТАБЫЧА» ДО «САДКО»
Фонд кино – государственная некоммерческая организация, которая наряду с Минкультуры поддерживает создателей отечественных фильмов. В начале декабря министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году ее ведомство провело конкурсный отбор, по итогам которого было поддержано производство 154 фильмов (в том числе 50 художественных). При этом Любимова не уточнила сумму, выделенную создателям этих прекрасных фильмов.
29 декабря в светлое кинобудущее заглянул и Фонд кино, сообщивший о завершении процедуры отбора на поддержку фильмов от компаний-лидеров кинопроизводства. Деньги получат создатели 15 картин. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» уточнило, о каких суммах идет речь.
По данным «БК», рекордсменом стал фильм «Приключения Старика Хоттабыча», который получит безвозвратно 140 млн рублей. Известно, что над ним работает Art Pictures Studio, основанная Федором Бондарчуком. Премьера фильма «Хоттабыч» запланирована на 1 января 2027 года. Бондарчук значится и продюсером, и исполнителем главной роли, режиссером выступил Никита Власов. Бюджет картины составляет 900 млн рублей, подсчитал «Кинопоиск».
На втором месте оказался фильм «Незнайка», который безвозвратно получит 123,4 млн рублей. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко ранее сообщал, что премьера фильма планируется на 1 января 2028 года, а его съемки пройдут весной и летом 2026 года.
«Это начало большого проекта, который состоит минимум из трех игровых картин и в обратной последовательности полнометражной анимации», - рассказывал один из продюсеров «Незнайки», гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
При этом сразу несколько картин получат от Фонда кино по 70 млн рублей. Три их них должны выйти уже в новом году – это «Холоп 3» (премьера запланирована на июнь 2026 года, бюджет 1,2 млрд рублей, в главных ролях Милош Бикович, Павел Прилучный и Иван Охлобыстин); «Последний богатырь. Колобок» (премьера - август 2026 года, в ролях Гарик Харламов, Гоша Куценко), «Чудо-Юдо» (премьера – октябрь 2026 года, в ролях Серей Безруков, Виктория Исакова).
По 70 миллионов также получат создатели фильмов «Весельчак У» (премьера – апрель 2027 года, в главных ролях Александр Петров, Юлия Пересильд, Никита Ефремов); «Аленький цветочек» (премьера – 1 января 2028 года, сопродюсер Константин Эрнст), «Волшебник изумрудного города. Возвращение домой» (премьера – июнь 2028 года); «Садко» (дата выхода неизвестна, в ролях, по данным СМИ, Анна Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев), «Как Иван в сказку попал» (дата выхода неизвестна, в ролях – Мария Аронова, Пелагея, производство – студия Никиты Михалкова).
НОВОГОДНИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ
Среди фильмов, получивших поддержку Фонда кино, по традиции нет картин Сарика Андреасяна.
При этом два из трех участников грядущей большой новогодней кинобитвы-2026, получили поддержку Фонда кино: «Чебурашка 2» - 200 млн рублей с возвратом, а «Буратино» - 210 млн рублей на безвозвратной основе и 50 млн рублей – с возвратом. «За бортом» осталось «Простоквашино» от компании братьев Андреасянов.
Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что в новогодний прокат должны выходить фильмы без безвозвратной господдержки.
«Есть много механизмов. Хочешь выходить на январские праздники – выходи без безвозвратной господдержки. Беспроцентный кредит – да, но возвратный. Выходи с поддержкой летом. Заработал в прокате – верни», - пояснил Васясин.
Со своей стороны, генеральный продюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук объяснял НСН, что фильмы сейчас окупаются «в долгую», а не «здесь и сейчас».
«У любого продюсера KPI получается не здесь и сейчас. Продюсер зарабатывает только в одном случае: если его проект работает и амортизируется в долгую. Соответственно, любой фильм или сериал, из которого можно сделать франшизу или который люди будут смотреть три-четыре года, окупится. Здесь и сейчас практически ни один проект не отбивается. Мы, как продюсеры, заинтересованы, чтобы проект работал в долгую максимально качественно», - сказал Табарчук.
По данным исследования группы PROGRESS, из 32-х фильмов, вышедших с господдержкой в 2024 году, окупились шесть, в том числе «Холоп 2» (бюджет – 768 млн рублей, средства Фонда кино – 300 млн рублей (безвозвратные) и 150 млн рублей (возвратные), сборы – 3,8 млрд рублей), «Бременские музыканты» (бюджет – 1,1 млрд рублей, средства Фонда кино – 700 млн рублей (безвозвратные), сборы – 3,0 млрд рублей) и «Лёд 3» (бюджет 600 млн рублей, средства Фонда кино – 250 млн рублей (безвозвратные), сборы – 1,8 млрд рублей).
При этом три самых кассовых фильма 2025 года также не обошлись без поддержки Фонда кино. Сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (бюджет 978 млн рублей, безвозвратные средства Фонда кино – 630 млн рублей) заработала в прокате 3,3 млрд рублей. «Финист. Первый богатырь» (бюджет 1,2 млрд рублей, безвозвратные средства Фонда кино – 500 млн рублей) собрал 2,7 млрд рублей. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (бюджет 799 млн рублей, безвозвратные средства Фонда кино – 500 млн рублей) заработал 1,6 млрд рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«15 избранных»: Почему миллионы Фонда кино получат «Хоттабыч» и «Незнайка»
