29 декабря в светлое кинобудущее заглянул и Фонд кино, сообщивший о завершении процедуры отбора на поддержку фильмов от компаний-лидеров кинопроизводства. Деньги получат создатели 15 картин. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» уточнило, о каких суммах идет речь.

По данным «БК», рекордсменом стал фильм «Приключения Старика Хоттабыча», который получит безвозвратно 140 млн рублей. Известно, что над ним работает Art Pictures Studio, основанная Федором Бондарчуком. Премьера фильма «Хоттабыч» запланирована на 1 января 2027 года. Бондарчук значится и продюсером, и исполнителем главной роли, режиссером выступил Никита Власов. Бюджет картины составляет 900 млн рублей, подсчитал «Кинопоиск».

На втором месте оказался фильм «Незнайка», который безвозвратно получит 123,4 млн рублей. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко ранее сообщал, что премьера фильма планируется на 1 января 2028 года, а его съемки пройдут весной и летом 2026 года.

«Это начало большого проекта, который состоит минимум из трех игровых картин и в обратной последовательности полнометражной анимации», - рассказывал один из продюсеров «Незнайки», гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

При этом сразу несколько картин получат от Фонда кино по 70 млн рублей. Три их них должны выйти уже в новом году – это «Холоп 3» (премьера запланирована на июнь 2026 года, бюджет 1,2 млрд рублей, в главных ролях Милош Бикович, Павел Прилучный и Иван Охлобыстин); «Последний богатырь. Колобок» (премьера - август 2026 года, в ролях Гарик Харламов, Гоша Куценко), «Чудо-Юдо» (премьера – октябрь 2026 года, в ролях Серей Безруков, Виктория Исакова).

По 70 миллионов также получат создатели фильмов «Весельчак У» (премьера – апрель 2027 года, в главных ролях Александр Петров, Юлия Пересильд, Никита Ефремов); «Аленький цветочек» (премьера – 1 января 2028 года, сопродюсер Константин Эрнст), «Волшебник изумрудного города. Возвращение домой» (премьера – июнь 2028 года); «Садко» (дата выхода неизвестна, в ролях, по данным СМИ, Анна Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев), «Как Иван в сказку попал» (дата выхода неизвестна, в ролях – Мария Аронова, Пелагея, производство – студия Никиты Михалкова).