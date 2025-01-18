Примерно за 2 недели: Сборы «Волшебника Изумрудного города» достигли почти 3 млрд рублей

МИЛЛИАРДЫ «ВОЛШЕБНИКА»

Российская кино-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина заработала в прокате почти 3 млрд рублей. Согласно подсчетам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы ленты достигли около 2 млрд 998 млн рублей. Сказка стала первым фильмом-«миллиардером» 2025 года, преодолев отметку кассовых сборов в 1 млрд рублей за первые три дня проката. На больших экранах лента появилась 1 января.

По данным ЕАИС, за первые семь дней проката «Волшебник Изумрудного города» по сборам почти догнал прошлогоднего рекордсмена «Холопа-2». На тот момент точная касса сказки составила 2 млрд 428 млн 494 тысячи 229 рублей. А комедии Клима Шипенко с 1 по 7 января 2024 года — 2 млрд 437 млн 513 тысяч 417 рублей.