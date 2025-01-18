Примерно за 2 недели: Сборы «Волшебника Изумрудного города» достигли почти 3 млрд рублей
В настоящий момент лента смогла заработать уже более 2 млрд 998 млн рублей.
Сборы российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» в скором времени могут достичь 3 млрд рублей. Этих результатов картина смогла добиться чуть больше, чем за две недели после премьеры. Такими темпами лента подбирается к показателям предыдущих рекордсменов — двух частей «Холопа» и «Бременских музыкантов».
МИЛЛИАРДЫ «ВОЛШЕБНИКА»
Российская кино-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина заработала в прокате почти 3 млрд рублей. Согласно подсчетам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы ленты достигли около 2 млрд 998 млн рублей. Сказка стала первым фильмом-«миллиардером» 2025 года, преодолев отметку кассовых сборов в 1 млрд рублей за первые три дня проката. На больших экранах лента появилась 1 января.
По данным ЕАИС, за первые семь дней проката «Волшебник Изумрудного города» по сборам почти догнал прошлогоднего рекордсмена «Холопа-2». На тот момент точная касса сказки составила 2 млрд 428 млн 494 тысячи 229 рублей. А комедии Клима Шипенко с 1 по 7 января 2024 года — 2 млрд 437 млн 513 тысяч 417 рублей.
Экранизация сказки Александра Волкова также вошла в ТОП-8 самых кассовых фильмов в истории России, передает издание «Чемпионат». Лента уже обошла такой кассовый российский фильм как «Движение вверх». При этом фильм Игоря Волошина по сборам еще не смог дойти до показателей предыдущих российских «миллиардеров» «Чебурашки» (более 7 млрд рублей), «Холопа-2» (3,9 млрд рублей), «Бременских музыкантов» (3 млрд 95 млн рублей) и «Холопа» (3,1 млрд рублей).
Сборы в несколько миллиардов «Волшебнику Изумрудного города» в интервью НСН пророчил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«Это классическая сказка, которая абсолютно точно зайдет в семейную аудиторию, порадует деток и, в общем-то, сомнений никаких нет, что станет одним из золотых призеров 2025 года. Прогнозы по этому фильму от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов», - сказал он.
В свою очередь народный артист России Евгений Герасимов, исполнивший роль Железного дровосека в фильме Павла Арсенова «Волшебник изумрудного города» 1994 года, похвалил авторов современной экранизации сказки.
«Это классное зрелище. Я рад, что наконец-то отечественный кинематограф завоевывает зрителя, поэтому я поздравляю создателей этой картины. Хотелось бы только, чтобы в ней было больше содержательной драматургии. Очень хорошо, что новое поколение подхватывает темы, которые были нам радостны и близки. Они имеют возможности донести это до зрителей уже в современных технологиях», - добавил он в беседе с НСН.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
При этом 2025 год уже успел порадовать российские кинотеатры и другими фильмами-«миллиардерами». Так, второй отметку в 1 млрд рублей в новогодние праздники в этом году смогла преодолеть сказка режиссера Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь». Лента входит во вселенную «Последнего богатыря», фильмы которой тоже стали достаточно успешными в российском прокате. Она состоит из трех картин и сериала, который вышел на онлайн-платформы в 2024 году.
Сейчас общая касса «Финиста», по подсчетам ЕАИС, составляет более 2,3 млрд рублей. Лента вышла в прокат 1 января. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН предположил, что у кино-сказки «Финист. Первый богатырь» есть все шансы увеличить результаты в прокате.
«Этот фильм стартовал не так сильно, но к концу новогодних праздников очень сильно раскачался. Думаю, его потенциал будет работать еще не одну неделю. Семейный контент, который выходил в начале этого года, по максимуму себя отработал», - подчеркнул он.
Еще одним фильмом-«миллиардером» в 2025 году стала лента режиссеров Александра Карпиловского и Александра Котта «Елки-11». По данным ЕАИС, в настоящий момент сборы этого новогоднего фильма составляют почти 1,2 млрд рублей.
Картина вышла на большие экраны еще 19 декабря 2024 года, но отметку по сборам в 1 млрд рублей смогла преодолеть только в эти новогодние праздники. Алексей Воронков объяснил, что это могло быть связано с тем, что в кинотеатрах в тот момент было мало взрослого контента.
«В прошлом году мы имели два хедлайнера: для детей ("Бременские музыканты" вкупе с новым мультфильмом франшизы про богатырей) и для взрослых ("Холоп-2"). В этом году были рекордные сборы на 1 января, но со 2 января началось падение, потому что семейная и детская аудитория заполняла дневное время, а вечернее время для взрослой аудитории оставалось пустым. На этом фоне сильно отработал фильм "Елки-11". Насколько я понимаю, прокатчики даже не подозревали, что кинотеатры оставят его на новогодние каникулы. Но с учетом того, что сильных взрослых фильмов практически не было, "Елки" отрабатывали довольно хорошо, принося дополнительно по 50-70 млн рублей в год. Эти новогодние праздники показали, что на одном детском контенте выживать гораздо хуже, чем на смешанном репертуаре. В целом мы видим падение на 30%», - рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров в беседе с НСН.
Ранее гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» и продюсер сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Александр Жаров сообщил РБК, что этот фильм покажут в более чем 80 странах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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