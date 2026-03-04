«Страдают до 20%»: Онищенко рассказал, как выявить сезонную депрессию

Подавленное настроение, апатия, двигательная заторможенность являются симптомами зимней депрессии, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Зимой около 20% страдают так называемой «сезонной депрессией», которая связана с усталостью от холодов, дефицитом витамина D и атмосферным давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас есть сезонное аффективное расстройство или так называемая сезонная депрессия. В течение года у нас депрессия бывает два раза: зимой и летом. Первая заключается в подавленном настроении, апатии, двигательной заторможенности. Это зимний тип. Этим страдает достаточно большое количество людей. По мировым данным, это примерно 20% населения, причем у женщин депрессия развивается в 4 раза чаще, чем у мужчин. Какие возраста подвержены этой депрессии? Это 20-25 лет и 50-55 лет. Причина в температуре, атмосферном давлении, длительности светового дня и дефиците витамина D. Возникает усталость от постоянного нахождения в холоде. Не малую роль в возникновении такой депрессии играет и стресс. Также она может быть наследственной», - рассказал он.

Ранее Онищенко рассказал, что женщины живут на десять лет больше мужчин, средняя суммарная продолжительность жизни - 74 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
