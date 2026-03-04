«Страдают до 20%»: Онищенко рассказал, как выявить сезонную депрессию
Подавленное настроение, апатия, двигательная заторможенность являются симптомами зимней депрессии, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Зимой около 20% страдают так называемой «сезонной депрессией», которая связана с усталостью от холодов, дефицитом витамина D и атмосферным давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас есть сезонное аффективное расстройство или так называемая сезонная депрессия. В течение года у нас депрессия бывает два раза: зимой и летом. Первая заключается в подавленном настроении, апатии, двигательной заторможенности. Это зимний тип. Этим страдает достаточно большое количество людей. По мировым данным, это примерно 20% населения, причем у женщин депрессия развивается в 4 раза чаще, чем у мужчин. Какие возраста подвержены этой депрессии? Это 20-25 лет и 50-55 лет. Причина в температуре, атмосферном давлении, длительности светового дня и дефиците витамина D. Возникает усталость от постоянного нахождения в холоде. Не малую роль в возникновении такой депрессии играет и стресс. Также она может быть наследственной», - рассказал он.
Ранее Онищенко рассказал, что женщины живут на десять лет больше мужчин, средняя суммарная продолжительность жизни - 74 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера
- Онищенко объяснил, как использовать увлажнитель воздуха при аллергии
- Страдает даже люкс: Рестораны предупредили о новой волне закрытий
- «Нужна генеральная уборка!»: Онищенко назвал сроки начала аллергии в 2026 году
- Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ
- Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
- Нефть в пробке: Кто страдает из-за атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе
- Без кричащей роскоши: Какие рестораны в России переживут «голодный год»
- Inditex зарегистрировала пять товарных знаков в России
- «Питание прежде всего»: Онищенко раскрыл, как выйти из сезонной депрессии