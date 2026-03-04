Inditex зарегистрировала пять товарных знаков в России

Компания Inditex зарегистрировала в России пять товарных знаков для косметики, аксессуаров, научных приборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Организация подала заявки на регистрацию брендов из Испании в марте прошлого года. Ведомство приняло решение о регистрации в феврале текущего года. Речь идет о товарных знаках Zara Origins, XDYE, Trafaluc, Pacific Republic, TRF. Срок действия исключительного права истечет в марте 2035-го.

Товарные знаки регистрируются по десяти классам международной классификации товаров и услуг. В них входят косметические продукты, парфюмерные изделия, благородные металлы, аксессуары, кожа и имитация кожи, изделия из них, текстиль и его заменители и соответствующие изделия, одежда, игрушки и игры, галантерейные и басонные изделия. Также были выбраны классы научных либо исследовательских аппаратов и инструментов, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, услуги, которые связаны с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих либо промышленных предприятий, реклама, маркетинг и продвижение.

Ранее компания PepsiCo зарегистрировала в РФ пять товарных знаков для энергетических напитков.

