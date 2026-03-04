Дроны атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

Беспилотники утром 4 марта атаковали город Кирово-Чепецк. Об этом сообщил глава Кировской области Александр Соколов.

По его словам, в результате ударов никто не пострадал, отмечает RT.

«На месте продолжают работать представители оперативных служб, ситуация под контролем», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 4 марта над регионами России ликвидировали 32 беспилотника ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Кировская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры