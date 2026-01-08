Колокольников против ДиКаприо: Гильдия киноактеров США объявила номинантов-2025

КОЛОКОЛЬНИКОВ В SAG-AFTRA

Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на «Actor Awards» (ранее «Screen Actors Guild Awards») за роль в сериале «Белый лотос-3». Речь идет о групповой награде. Вместе с Колокольниковым в номинацию в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале» попали и другие представители проекта. В прошлом году на награду претендовал и номинант на «Оскар» Юра Борисов за роль в «Аноре».

Среди других претендентов на победу — актеры из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение». Таким образом россиянин Колокольников поборется за премию «Actor Awards» с такими голливудскими звездами как Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе. Они номинированы в номинации «Лучшая мужская роль в фильме».