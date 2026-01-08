Колокольников против ДиКаприо: Гильдия киноактеров США объявила номинантов-2025
Российский актер Юрий Колокольников поборется за победу в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале».
Актер Юрий Колокольников номинирован на «Actor Awards» за роль в «Белом лотосе». Это уже не первая номинация россиянина от Гильдия киноактеров США. Награду в других категориях наравне с Колокольниковым могут получить такие знаменитые актеры, как Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе.
КОЛОКОЛЬНИКОВ В SAG-AFTRA
Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на «Actor Awards» (ранее «Screen Actors Guild Awards») за роль в сериале «Белый лотос-3». Речь идет о групповой награде. Вместе с Колокольниковым в номинацию в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале» попали и другие представители проекта. В прошлом году на награду претендовал и номинант на «Оскар» Юра Борисов за роль в «Аноре».
Среди других претендентов на победу — актеры из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение». Таким образом россиянин Колокольников поборется за премию «Actor Awards» с такими голливудскими звездами как Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе. Они номинированы в номинации «Лучшая мужская роль в фильме».
Премию вручает SAG-AFTRA («Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоартистов»). 32-я Церемония награждения пройдет 1 марта 2026 года. Ее будет транслировать «Netflix».
Юрий Колокольников уже не в первый раз снимается в американских проектах. Первую роль в Голливуде он получил в 2014 году, когда его пригласили в четвертый сезон «Игры престолов». На счету актера роли в таких зарубежных фильмах, как «Телохранитель киллера», «Призрачная шестерка», «Довод» и «Пойман с поличным».
Сериал «Белый лотос» вышел в 2021 году на канале HBO. В каждом сезоне проекта группа богатых туристов приезжает на отдых в роскошный отель вымышленной сети «Белый лотос». Но герои быстро оказываются втянуты в череду интриг, а в центре сюжета находится чье-то убийство.
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ
7 января Гильдия киноактеров США объявила своих номинантов за 2025 год. Так, за победу в категории «Лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме» соревнуются «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой» и «Грешники».
При этом звание «Лучшего актера» за 2025 год по версии SAG-AFTRA кроме Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо могут получить Итан Хоук, Майкл Б. Джордан или Джесси Племонс. Они работали над картинами «Голубая луна», «Грешники» и «Бугония» соответственно.
В то же время за звание «Лучшей актрисы» поборются Джесси Бакли из фильма «Хамнет», Роуз Бирн из ленты «Я бы тебя пнула, если бы могла», Кейт Хадсон из картины «Песня-грусть», Чейз Инфинити из проекта «Битва за битвой» и Эмма Стоун из «Бугонии».
Номинантами на «Лучшую мужскую роль второго плана» стали Майлз Кейтон, Бенисио Дель Торо, Джейкоб Элорди, Пол Мескал и Шон Пенн. На «Лучшую женскую роль второго плана» — Одесса Эзайон, Ариана Гранде, Эми Мэдиган, Вунми Мосаку и Тейана Тейлор.
Среди телевизионных проектов больше всего номинаций (пять) у комедийного сериала «Киностудия». Многосерийный фильм поборется за премию в категории «Лучший актерский ансамбль комедийного сериала» с шоу «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости» и «Убийства в одном здании».
В аналогичной драматической категории за победу поборются актерские ансамбли из сериалов «Дипломатка», «Землевладелец», «Больница Питт», «Разделение» и уже упомянутый выше «Белый лотос». Всего Гильдия вручит награды в 15 категориях: шесть за фильмы и девять за телесериалы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заметил, что Юра Борисов стал членом Американской академии кинематографических искусств, как номинант премии «Оскар», и актер многому научится, когда будет смотреть фильмы, которые проходят отбор на кинопремию.
