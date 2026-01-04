«Безусловная любовь всегда побеждает»: Виталия Корниенко о новом «Буратино»
Актриса Виталия Корниенко, сыгравшая Буратино в фильме Игоря Волошина, раскрыла НСН, как проходили съемки и каким получился известный сказочный герой в новой картине.
Актриса Виталия Корниенко, воплотившая в кино нового Буратино при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture. - прим. НСН), в интервью НСН рассказала, что в новом фильме Игоря Волошина ей впервые довелось сыграть мальчишку.
Премьера картины «Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в кинотеатрах состоялась 1 января 2026 года, сборы превысили миллиард рублей уже к 4 января (с учетом предпродаж). Корниенко отметила, что в начале истории герой предстает наивным, как чистый лист.
«Для меня это такой первый крутой необычный опыт работы в костюме с технологией мокап (mocap – motion capture. – Прим. НСН). Отличия от моей актерской игры в других проектах были в том, что я играю мальчика. У него совсем другие повадки, другой характер. Я создавала его по-особенному. Делала его более резким, более задорным, в общем - мальчишкой. Мы вместе с режиссером Игорем Волошиным хотели видеть Буратино маленьким, наивным, как чистый лист. Герой только познает мир, и ему это нравится. До определенного момента Буратино кажется, что его окружают только друзья. По ходу фильма он не меняется внешне, но проходит внутреннюю трансформацию. В нем проявляются новые чувства к чему-то. Он познает тонкости того, как устроен мир, взрослеет», - объяснила она.
Как рассказала собеседница НСН, съемки проходили в несколько этапов, чтобы графика в итоге ожила в кадре. Помимо главной роли в «Буратино» ей также довелось появиться и в камео.
«Чаще всего первые дубли были мои или со мной. Потом по площадке ходили специально обученные люди с пластиковой куклой, с синей хромакейной, деревянной и т.д. Актеры играли как со мной, так и со сферами, с пустым местом. Когда меня не было в кадре- я подыгрывала им, стоя за камерой. Финальная сцена фильма стала для меня сюрпризом. Я в тот день не знала, что буду играть еще и девочку из итальянского городка. Об этом мне сказал наш режиссер Игорь Павлович Волошин: "Сегодня будешь в качестве камео". Меня загримировали, одели и я пошла в кадр, это был еще и мой первый опыт камео», - поделилась Корниенко.
По ее словам, в образах героев картины зритель увидит много сложных художественных деталей, а сам фильм подтвердит, что безусловная любовь всегда побеждает.
«Мне сложно выделить любимого персонажа, поскольку все они очень разные, у каждого из них своя глубокая, сложная история. Все герои в нашей картине очень необычные и красивые. У них невероятные образы и костюмы. За деталями можно наблюдать бесконечно. Например, у Мальвины платье создано из разбитых чашечек. Если вы внимательно посмотрите фильм, то увидите и колье будто из слез. Посмотрев наше кино, зритель поймет, как важно оставаться собой, несмотря на все трудности. Также «Буратино» о том, что безусловная любовь всегда побеждает! Для каждого возраста наш фильм будет раскрываться по-своему», - заявила актриса.
Папу Карло в новом фильме «Буратино» сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричного Пьеро — Степан Белозеров, а Арлекина — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса предстал Федор Бондарчук. Дуремара воплотил Лев Зулькарнаев, а пару очаровательных мошенников Алису и Базилио — Виктория Исакова и Александр Петров. Роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Ранее миллиард рублей в новогоднем прокате также собрал фильм «Чебурашка 2». Как рассказала «Радиоточке НСН» актриса Ева Смирнова, исполнившая роль Сони, внучки Риммы Шапокляк, картина затрагивает множество глубоких тем, однако сказочность вытягивает из нее всю грусть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова
- МВД: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области
- Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- «Безусловная любовь всегда побеждает»: Виталия Корниенко о новом «Буратино»
- «Утраченные иллюзии»: Милонов назвал тенденции, которые проявятся в 2026 году
- В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность
- Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
- Два человека пострадали при взрыве внедорожника в Киеве
- Хинштейн: Более 11 тысяч человек остались без электричества в Курской области
- Украина ввела новые санкции против российского ОПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru