Премьера картины «Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в кинотеатрах состоялась 1 января 2026 года, сборы превысили миллиард рублей уже к 4 января (с учетом предпродаж). Корниенко отметила, что в начале истории герой предстает наивным, как чистый лист.

«Для меня это такой первый крутой необычный опыт работы в костюме с технологией мокап (mocap – motion capture. – Прим. НСН). Отличия от моей актерской игры в других проектах были в том, что я играю мальчика. У него совсем другие повадки, другой характер. Я создавала его по-особенному. Делала его более резким, более задорным, в общем - мальчишкой. Мы вместе с режиссером Игорем Волошиным хотели видеть Буратино маленьким, наивным, как чистый лист. Герой только познает мир, и ему это нравится. До определенного момента Буратино кажется, что его окружают только друзья. По ходу фильма он не меняется внешне, но проходит внутреннюю трансформацию. В нем проявляются новые чувства к чему-то. Он познает тонкости того, как устроен мир, взрослеет», - объяснила она.

Как рассказала собеседница НСН, съемки проходили в несколько этапов, чтобы графика в итоге ожила в кадре. Помимо главной роли в «Буратино» ей также довелось появиться и в камео.

«Чаще всего первые дубли были мои или со мной. Потом по площадке ходили специально обученные люди с пластиковой куклой, с синей хромакейной, деревянной и т.д. Актеры играли как со мной, так и со сферами, с пустым местом. Когда меня не было в кадре- я подыгрывала им, стоя за камерой. Финальная сцена фильма стала для меня сюрпризом. Я в тот день не знала, что буду играть еще и девочку из итальянского городка. Об этом мне сказал наш режиссер Игорь Павлович Волошин: "Сегодня будешь в качестве камео". Меня загримировали, одели и я пошла в кадр, это был еще и мой первый опыт камео», - поделилась Корниенко.