«Давно не самые доступные»: В отрасли объяснили «конские» цены на билеты в кино
Средняя стоимость билетов в кино должна быть в районе 500-550 рублей, в противном случае кинотеатрам грозит разорение, полагают эксперты.
Цены на билеты в кино в новогодние каникулы неприятно удивили москвичей. Так, портал MSK1.RU сообщает, что цены на вечерние сеансы на фильмы «Чебурашка 2» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Буратино» (режиссер Игорь Волошин) и «Простоквашино» (режиссер Сарик Андреасян), каждому из которых покорилась отметка в миллиард рублей, начинаются от 1210 рублей. Столько же придется выложить за поход на «Елки-12» и «Иллюзию обмана-3». При этом некоторые кинотеатры предлагают сеансы, на которые можно попасть за 350-450 рублей, однако за такую стоимость проводят лишь один показ в сутки.
Вместе с тем 1210 рублей за поход на фильм-«миллиардер» — далеко не предел, уточняет MSK1.RU. Так, в одном из кинотеатров в Барвихе можно купить билет за 8000 рублей.
КИНОТЕАТРЫ РАЗОРЯЮТСЯ?
Впрочем, в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) называют совсем другую среднюю стоимость билетов — чуть более 400 рублей. И это не просто бросовая, а катастрофически низкая цена, делающая показы убыточными при низкой посещаемости. Об этом глава ассоциации Алексей Воронков заявил в интервью ТАСС.
«Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться “самым доступным досугом”. Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером», — посетовал Воронков.
По его словам, оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году достигла в среднем 4063 рубля. Это значит, что на сеанс при цене билета в 450 рублей должно прийти хотя бы 10 посетителей, иначе кинотеатр будет работать в минус.
И уж точно не завсегдатаям кинотеатров жаловаться на рост цен, подчеркнул Воронков: за 10 лет стоимость билета в кино выросла приблизительно на 58%, что в несколько раз ниже, чем рост стоимости продуктов и топлива. Сейчас в отрасли ценовая политика пересматривается. «Сегодня рынок постепенно приходит к пониманию, что минимальная цена не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя — находиться в диапазоне 500-550 рублей», — отметил глава АВК.
Вместе с тем такие цены, как 250 рублей за билет, — смерть для кинотеатров, уверял Воронков на сессии «Вызовы 2026» на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» 25/26.
«Часто нерадивые, некрупные дистрибьюторы приходят к нам с идеей, что договорились с министерством образования, теперь школы пойдут в кино по 100 рублей за билет. В 50% сетей, которые входят в АВК, мы уже берем и снимаем эти фильмы с проката. С министерством культуры эту историю обговорили. Сказали, что нам такой помощи не надо. Если мы захотим опустить цену до 100 рублей, мы это сделаем сами», — негодовал Воронков.
ЗОЛОТОЙ НОЯБРЬ
Не согласился Воронков и с мнением, что более доступные цены на сеансы якобы могли бы помочь привлечь аудиторию в кинотеатры. По его словам, летом стоимость билетов была минимальной, но при этом третий квартал года стал провальным для кинотеатров.
При этом одним из наиболее успешных месяцев для кинопроката в России в 2025 году, если не считать рекордные январские показатели, стал ноябрь, заявил Воронков в интервью ТАСС.
«Ноябрь показал рост 23% к посещаемости кинотеатров. Такого не было, мы сравниваем год в год. Если сравнивать ноябрь с, например, летним месяцем — это просто кратный рост", — подчеркнул он.
Этого удалось добиться благодаря одновременному выходу и продолжительному прокату нескольких релизов, пояснил глава АВК. Среди них — «Август», «Алиса в стране Чудес», «Горыныч», «Иллюзия обмана-3», «Дракула». «Это наглядное доказательство того, что люди готовы ходить в кино. Зритель действительно соскучился, ему нужен контент», — указал Воронков.
По его словам, кинотеатрам неоднократно обещали скорое закрытие. «Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии. Да, посещаемость пока не вернулась к уровню 2019 года. Но когда появляется качественный продукт с хорошей рекламной поддержкой, зритель идет. Эффект события по-прежнему работает, и именно он сегодня удерживает кинотеатры», — резюмировал он.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ — ЗРИТЕЛЕЙ НЕТ?
Интересную версию предложил в разговоре с НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. По его мнению, посещаемость кинотеатров падает не из-за дороговизны билетов, а из-за неравномерного распределения кинорелизов по году и снижения технологичности.
«За 11 месяцев — плюс 10% в деньгах и минус 7% зрителей. Если посмотреть последние три месяца, там рост и в зрителях, и в деньгах. Это говорит о том, что мы теряем аудиторию по причине неравномерности проката — у нас то густо, то пусто. Также мы теряем зрителя, потому что забыли, как снимали в 2013-2015 году в формате 1.90, это бывший IMAX. Сейчас в лучшем случае звук 7.1, а чаще 5.1, и картинка Scope, которую сложно растянуть. Пока не будет технологии, нам очень сложно молодых людей, которые из-за пандемии примкнули к торрентам и стримингу, вырвать и увести с дивана в кинотеатр. Как только это произойдет, эмоциональное погружение в задумку авторов будет глубже, народ вернется в кинотеатры», — заявил Васясин.
Собеседник НСН добавил, что индустрия заинтересована в том, чтобы ежегодно минимум 12 фильмов собирали в прокате миллиард рублей и более.
«Зритель очень быстро реагирует на качественный технологичный контент. Сейчас если спросить у потребителя, есть ли, что посмотреть в кинотеатрах, скажут, что нет ничего. Раньше он даже не знал, на что идет, приходил в кинотеатр и выбирал. Если бы у нас был более равномерный прокат, каждый месяц выходил фильм-миллиардник, зритель бы всегда приходил в кинотеатр. Индустрии достаточно 12 фильмов в год со сборами в миллиард, дальше бы добирали середняками. Это вопрос равномерности, технологичности, комфорта, показа. Сейчас от экономики функциональности мы движемся в экономику впечатлений», — подытожил он.
А КАК ЖЕ ГОЛЛИВУД?
При этом уповать на гипотетический успех голливудских фильмов, даже если они когда-нибудь официально вернутся в российский прокат, не стоит: они вряд ли займут свыше 30% эфира кинотеатров, заявил в интервью ТАСС Воронков.
«Даже в случае возвращения Голливуда, для него будет перелом модели работы. Вернись он сейчас, например, с фильмом "Аватар 3. Пламя и Пепел", Голливуд больше не сможет занимать 70-80% российского проката. Максимум — около 30% эфира, все-таки зритель поменялся, изменился и уровень российского кино», — пояснил глава АВК.
Воронков убежден — для устойчивого развития рынка необходимы хотя бы два сильных российских релиза в месяц.
«Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, и не нужен будет никакой Голливуд. Это высокая планка, но она уже становится достижимой — сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это — огромная победа», — добавил он, подчеркнув, что этот показатель даже был превышен в 2025 году, причем выросло не только количество, но и качество контента.
При этом та же голливудская «Иллюзия обмана-3», ставшая «миллиардером» в российском прокате, стала предтечей возвращения Голливуда в Россию, однако для этого необходимо соответствующее политическое решение. Об этом в беседе с НСН заявил член совета АВК Роман Исаев.
«Внимание к российскому рынку со стороны зарубежных компаний как было, так и есть. Российский рынок продолжает представлять интересный кусок пирога мирового бокс-офиса. Однако есть политическое решение. Есть требования, которые были высказаны в адрес голливудских мейджоров со стороны американских властей. Поэтому они ушли из России. Если вернутся в грядущие годы, это будет позитивным фактором для российского рынка и для монетизации проектов западных крупных компаний. Сегодня это невозможно. При этом цифры, которые наш рынок показывает по доступному официальному западному контенту, ложатся в копилку подогрева интереса к выпуску в России крупных зарубежных картин. На данном этапе политической повестки и глобального культурного, экономического и политического фона все это — определенные ласточки, которые через некоторое время могут принести в клюве благую весть о возвращении крупного зарубежного контента в российский прокат», — сказал Исаев.
