Цены на билеты в кино в новогодние каникулы неприятно удивили москвичей. Так, портал MSK1.RU сообщает, что цены на вечерние сеансы на фильмы «Чебурашка 2» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Буратино» (режиссер Игорь Волошин) и «Простоквашино» (режиссер Сарик Андреасян), каждому из которых покорилась отметка в миллиард рублей, начинаются от 1210 рублей. Столько же придется выложить за поход на «Елки-12» и «Иллюзию обмана-3». При этом некоторые кинотеатры предлагают сеансы, на которые можно попасть за 350-450 рублей, однако за такую стоимость проводят лишь один показ в сутки.

Вместе с тем 1210 рублей за поход на фильм-«миллиардер» — далеко не предел, уточняет MSK1.RU. Так, в одном из кинотеатров в Барвихе можно купить билет за 8000 рублей.

КИНОТЕАТРЫ РАЗОРЯЮТСЯ?

Впрочем, в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) называют совсем другую среднюю стоимость билетов — чуть более 400 рублей. И это не просто бросовая, а катастрофически низкая цена, делающая показы убыточными при низкой посещаемости. Об этом глава ассоциации Алексей Воронков заявил в интервью ТАСС.

«Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться “самым доступным досугом”. Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером», — посетовал Воронков.

По его словам, оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году достигла в среднем 4063 рубля. Это значит, что на сеанс при цене билета в 450 рублей должно прийти хотя бы 10 посетителей, иначе кинотеатр будет работать в минус.

И уж точно не завсегдатаям кинотеатров жаловаться на рост цен, подчеркнул Воронков: за 10 лет стоимость билета в кино выросла приблизительно на 58%, что в несколько раз ниже, чем рост стоимости продуктов и топлива. Сейчас в отрасли ценовая политика пересматривается. «Сегодня рынок постепенно приходит к пониманию, что минимальная цена не должна опускаться ниже 200 рублей, а средняя — находиться в диапазоне 500-550 рублей», — отметил глава АВК.

Вместе с тем такие цены, как 250 рублей за билет, — смерть для кинотеатров, уверял Воронков на сессии «Вызовы 2026» на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» 25/26.