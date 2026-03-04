Инструктор по маникюру и педикюру Ирина Геращенко рассказала НСН, что ГОСТ на маникюр, устанавливающий временные рамки на процедуры, – это, конечно, хорошо, однако иногда лучше превысить временные лимиты, но сделать качественно.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он распространится на все организации и ИП, оказывающие услуги ногтевого сервиса. Так, например, классический (обрезной) маникюр следует выполнять 45-60 минут, аппаратный - 40-70 минут, а комбинированный - 40-60 минут. Геращенко раскрыла, что спешка в этом процессе недопустима.

«Я всегда придерживаюсь такого правила, что, да, конечно, должны быть какие-то рамки, но ни в коем случае нельзя торопиться. Если ты понимаешь, что не укладываешься в этот временной регламент, то лучше немножечко выйти за него, сделать более качественно. А так, что касается временных рамок в ГОСТ, в принципе, оно у нас все так и есть. Я думаю, что более опытные мастера будут укладываться», - рассказала она.