А как же разговоры? Почему мастера по маникюру не будут выбирать по ГОСТу

Ирина Геращенко раскрыла НСН, что клиенты выбирают своего мастера по маникюру не за работу по ГОСТу и не за скорость, а за личные качества и коммуникацию.

Инструктор по маникюру и педикюру Ирина Геращенко рассказала НСН, что ГОСТ на маникюр, устанавливающий временные рамки на процедуры, – это, конечно, хорошо, однако иногда лучше превысить временные лимиты, но сделать качественно.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он распространится на все организации и ИП, оказывающие услуги ногтевого сервиса. Так, например, классический (обрезной) маникюр следует выполнять 45-60 минут, аппаратный - 40-70 минут, а комбинированный - 40-60 минут. Геращенко раскрыла, что спешка в этом процессе недопустима.

«Я всегда придерживаюсь такого правила, что, да, конечно, должны быть какие-то рамки, но ни в коем случае нельзя торопиться. Если ты понимаешь, что не укладываешься в этот временной регламент, то лучше немножечко выйти за него, сделать более качественно. А так, что касается временных рамок в ГОСТ, в принципе, оно у нас все так и есть. Я думаю, что более опытные мастера будут укладываться», - рассказала она.

При этом собеседница НСН подчеркнула, что в основном клиенты ходят к одному мастеру, которого выбирают часто не за скорость и даже не за качество.

«Для грамотного человека всегда в приоритете стоит качество. И здесь немаловажный фактор, что человек приходит к своему мастеру. Все-таки чаще всего мы выбираем конкретного мастера, независимо от того, сделает он работу за полтора часа или за два. Кто-то, может, выберет мастера, который делает подольше, но зато выслушает очередную историю из его личной жизни. Клиенты все-таки выбирают мастера не по тому, как он делает, за сколько сделает маникюр. Мы выбираем своего мастера, исходя из того, что еще он может нам предложить и как он расположит нас коммуникацией», - подытожила она.

