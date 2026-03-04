А как же разговоры? Почему мастера по маникюру не будут выбирать по ГОСТу
Ирина Геращенко раскрыла НСН, что клиенты выбирают своего мастера по маникюру не за работу по ГОСТу и не за скорость, а за личные качества и коммуникацию.
Инструктор по маникюру и педикюру Ирина Геращенко рассказала НСН, что ГОСТ на маникюр, устанавливающий временные рамки на процедуры, – это, конечно, хорошо, однако иногда лучше превысить временные лимиты, но сделать качественно.
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он распространится на все организации и ИП, оказывающие услуги ногтевого сервиса. Так, например, классический (обрезной) маникюр следует выполнять 45-60 минут, аппаратный - 40-70 минут, а комбинированный - 40-60 минут. Геращенко раскрыла, что спешка в этом процессе недопустима.
«Я всегда придерживаюсь такого правила, что, да, конечно, должны быть какие-то рамки, но ни в коем случае нельзя торопиться. Если ты понимаешь, что не укладываешься в этот временной регламент, то лучше немножечко выйти за него, сделать более качественно. А так, что касается временных рамок в ГОСТ, в принципе, оно у нас все так и есть. Я думаю, что более опытные мастера будут укладываться», - рассказала она.
При этом собеседница НСН подчеркнула, что в основном клиенты ходят к одному мастеру, которого выбирают часто не за скорость и даже не за качество.
«Для грамотного человека всегда в приоритете стоит качество. И здесь немаловажный фактор, что человек приходит к своему мастеру. Все-таки чаще всего мы выбираем конкретного мастера, независимо от того, сделает он работу за полтора часа или за два. Кто-то, может, выберет мастера, который делает подольше, но зато выслушает очередную историю из его личной жизни. Клиенты все-таки выбирают мастера не по тому, как он делает, за сколько сделает маникюр. Мы выбираем своего мастера, исходя из того, что еще он может нам предложить и как он расположит нас коммуникацией», - подытожила она.
Ранее тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова рассказала, что зимой покрытие ногтей на ногах гель-лаком лучше заменить на обычный лак, чтобы снизить нагрузку на ногтевую пластину и избежать онихолизиса — ее отслоения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач опровергла «страшилки» о глухоте подростков из-за музыки в наушниках
- Макрон предложил создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства
- «Страдают до 20%»: Онищенко рассказал, как выявить сезонную депрессию
- Дроны атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
- А как же разговоры? Почему мастера по маникюру не будут выбирать по ГОСТу
- Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 246 россиян
- Феерия, юмор и шок! Новый альбом «Крематория» назвали лучшим релизом последних лет
- Кандидаты в космонавты могут подавать заявки через «Госуслуги»
- Главу подмосковного округа Серебряные Пруды заподозрили в получении взяток
- «А теперь Хабенский!»: В мыльной опере со Школой-студией МХАТ назван главный герой