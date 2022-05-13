Блеск и нищета российского кино: Как в индустрии справляются с жесточайшим кризисом

Со своей стороны, генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень. По его мнению, российская киноиндустрия при наличии должного финансирования и правильной рекламы может укрепиться, однако в настоящий момент кинотеатрам нужны деньги, чтобы продержаться хотя бы до осени.

«С качеством и количеством российских картин надо работать. Почему российский потребитель не идет [на российское кино]? Потому что может повезти, а может нет. Это воспитывается годами, правильными рекламными компаниями, промотированием. Нужно время… Мы в начале пути и, действительно, нам нужно пережить этот год. Нам нужно дожить до того, чтобы появился достаточный контент российский. Нужна помощь государства, чтобы дожить до сентября. Ассоциация кинотеатров просила 6 млрд рублей», - сказал Васянин.

Он также подтвердил информацию о закрытии части кинотеатров в торговых центрах, назвав это вынужденной мерой. По его словам, сейчас государство не идет навстречу индустрии, тогда как без мер поддержки кинобизнес в России может схлопнуться.

«В условиях тяжелой ситуации и давления со стороны банков по кредитованию, в отсутствие выручки да, действительно, мы проводим переговоры. Да, мы закрыли 2 кинотеатра. Я не исключаю, что 50-70% кинотеатров могут быть закрыты, это нужно сделать, что спасти оставшиеся и продолжить работу. Нужно ужаться. Если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то эти 50 могут потянуть за собой последующие 50, и будет ноль. Сейчас нужны активные действия со стороны всех участников индустрии, чтобы дальше оттолкнуться ото дна и начать выплывать. Государство должно помочь разорвать часть договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают или руководствуются только деньгами. Если началась гангрена, нужно отсечь ногу и выжить, чем с трибун говорить разные лозунги и ничего не делать. Полный информационный вакуум со стороны государства, когда нужны решительные меры государства», - посетовал гендиректор.

Кинобизнес предлагает сотрудничество государству и готов бороться за кинотеатры, которые до сих пор остаются основой для всей киноотрасли в стране, добавила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. По ее словам, без кинопроката режиссеры и продюсеры не смогут окупить свои проекты.

«Дело не в том, что закроются кинотеатры, и кино продолжит свою жизнь. Если есть риск закрытия кинотеатров, то автоматически снижается выручка. Производители начинают экономить, сокращается и трафик на стриминговых платформах. Задача сохранить кинотеатральную отрасль, которая до пандемии давала до 80% выручки, которая позволяет окупить проект. Государство довольно давно финансирует отечественное кино, и если закроются площадки, то вся работа последних десяти лет пойдет насмарку. Мы стараемся по максимуму сохранить бизнес. Мы не просто ожидаем какой-то поддержки со стороны государства, мы все, участники бизнеса, делаем всё для того, чтобы была дополнительная выручка», - объяснила президент киносети.



Вместе с тем нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам, представители индустрии осудили. По словам киножурналиста Давида Шнейдерова, это «сделает кассу» «пиратам», но оторвет Россию от цивилизованного мира.