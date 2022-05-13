Блеск и нищета российского кино: Как в индустрии справляются с жесточайшим кризисом

Представители кинобизнеса рассказали в пресс-центре НСН, с какими сложностями им приходится сталкиваться и на какую поддержку они рассчитывают, чтобы сохранить отрасль.

Из-за ухода крупных голливудских компаний из России российские кинотеатры несут колоссальные убытки. Так, в апреле падение выручки составило 54%, сообщают в Ассоциации владельцев кинотеатров. В мае кинотеатры ожидают еще более слабых показателей. Кинопрокатчики прогнозируют закрытие свыше 50% кинотеатров и рассчитывают на поддержку от государства. К середине апреля 36% кинозалов в стране уже закрылись.

Основной сложностью владельцы кинотеатров считают отсутствие достаточного количества фильмов для заполнения прокатного времени. Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН опровергла информацию о том, что кинотеатры могут закрыться из-за отказа в техническом обслуживании.

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«По технической причине кинопоказ приостановлен не будет. Основной критерий - это контент. То, что проекторы перестанут работать, лампы светить - это не [станет] основанием для закрытия», - добавила она.

При этом Зинякова добавила, что российское кино, несмотря на сравнительно небольшой срок своего существования, интересно зрителям и не уступает западным образцам в качестве, однако его действительно не хватает для создания полноценного трафика в кинотеатрах.

«Мы видели серьезные успехи со стороны российского кино, и это тот контент, который поддержал нас в пандемию и поддерживает нас сейчас. Фильмы продолжают выходить. Мы смотрим много иностранного кино, и я могу сказать, что, что касается качества производства, наши фильмы не уступают. Другое дело, что у нас не хватает объемов, и на настоящий момент у нас в репертуаре около 20 новинок. Это все-таки отсутствие правильного позиционирования, потому что все каналы связи, партнерские отношения, реклама, соцсети - это все сейчас нарушено. Не сомневаюсь, что в какой-то момент эта ситуация вырулит. Другое дело, что сейчас действительно очень тяжелый сезон, летний период и начало осени», - пояснила она.

При этом киножурналист Давид Шнейдеров отнесся к такой оценке российских фильмов скептически, отметив, что ситуация с посещаемостью кинотеатров стала «катастрофической», поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино. В качестве причины этого он назвал недоверие к качеству отечественных картин. При этом те фильмы, которые могут стать кассовыми, не снимаются в достаточном количестве.

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«Как зрители не ходили на русское кино, так и не ходят. И нет никаких предпосылок, что начнут ходить. По данным социологического опроса, люди не смотрят национальное кино, потому что не доверяют качеству. Они, приходя на американское кино, твердо уверены в качестве картинки, сюжета, понятности, а не достоевской зауми в российском кинематографе. Сейчас, насколько я понимаю, с января по май вышло порядка 90 русских фильмов, то есть за год их может выйти порядка 180-200, но это в два раза меньше, чем обычно выходит иностранных. И даже если государство вложит деньги в кинопроизводство, то отдача будет через год. Фильмы через год выйдут. А что показывать этот год? Абсолютно нечего. Поэтому я пессимист», - отметил эксперт.

По мнению киножурналиста, без «соревнования» с популярным западным кино в России не получится создать свой мейнстрим, так как создатели перестанут ориентироваться на лучшие образцы жанра. Он также связал успех российского фильма «Холоп», вышедшего в 2019 году, с сильной конкуренцией, и напомнил, что некоторые российские режиссеры знамениты в том числе в европейских странах.

«В отсутствие западного кино исчезает конкуренция. Почему выстрелили "Холоп", "Движение вверх", "Последний богатырь"? У них была совершенно четкая конкуренция с американскими блокбастерами, было понятно, к чему стремиться и что надо делать. Ведь российское авторское кино на самом деле в полном порядке! Его знают на Западе, его приглашают на фестивали. Кирилл Серебренников в основном конкурсе в Каннах! Авторское кино любят, фильмы Звягинцева во Франции собирают едва ли не больше денег, чем в России. С этим все хорошо, хуже с двумя вещами: с блокбастерами и, самое главное, с мейнстримом. У нас нет мейнстримовского кино!», - отметил Шнейдеров.
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Со своей стороны, генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень. По его мнению, российская киноиндустрия при наличии должного финансирования и правильной рекламы может укрепиться, однако в настоящий момент кинотеатрам нужны деньги, чтобы продержаться хотя бы до осени.

«С качеством и количеством российских картин надо работать. Почему российский потребитель не идет [на российское кино]? Потому что может повезти, а может нет. Это воспитывается годами, правильными рекламными компаниями, промотированием. Нужно время… Мы в начале пути и, действительно, нам нужно пережить этот год. Нам нужно дожить до того, чтобы появился достаточный контент российский. Нужна помощь государства, чтобы дожить до сентября. Ассоциация кинотеатров просила 6 млрд рублей», - сказал Васянин.

Он также подтвердил информацию о закрытии части кинотеатров в торговых центрах, назвав это вынужденной мерой. По его словам, сейчас государство не идет навстречу индустрии, тогда как без мер поддержки кинобизнес в России может схлопнуться.

«В условиях тяжелой ситуации и давления со стороны банков по кредитованию, в отсутствие выручки да, действительно, мы проводим переговоры. Да, мы закрыли 2 кинотеатра. Я не исключаю, что 50-70% кинотеатров могут быть закрыты, это нужно сделать, что спасти оставшиеся и продолжить работу. Нужно ужаться. Если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то эти 50 могут потянуть за собой последующие 50, и будет ноль. Сейчас нужны активные действия со стороны всех участников индустрии, чтобы дальше оттолкнуться ото дна и начать выплывать. Государство должно помочь разорвать часть договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают или руководствуются только деньгами. Если началась гангрена, нужно отсечь ногу и выжить, чем с трибун говорить разные лозунги и ничего не делать. Полный информационный вакуум со стороны государства, когда нужны решительные меры государства», - посетовал гендиректор.

Кинобизнес предлагает сотрудничество государству и готов бороться за кинотеатры, которые до сих пор остаются основой для всей киноотрасли в стране, добавила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. По ее словам, без кинопроката режиссеры и продюсеры не смогут окупить свои проекты.

«Дело не в том, что закроются кинотеатры, и кино продолжит свою жизнь. Если есть риск закрытия кинотеатров, то автоматически снижается выручка. Производители начинают экономить, сокращается и трафик на стриминговых платформах. Задача сохранить кинотеатральную отрасль, которая до пандемии давала до 80% выручки, которая позволяет окупить проект. Государство довольно давно финансирует отечественное кино, и если закроются площадки, то вся работа последних десяти лет пойдет насмарку. Мы стараемся по максимуму сохранить бизнес. Мы не просто ожидаем какой-то поддержки со стороны государства, мы все, участники бизнеса, делаем всё для того, чтобы была дополнительная выручка», - объяснила президент киносети.

Вместе с тем нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам, представители индустрии осудили. По словам киножурналиста Давида Шнейдерова, это «сделает кассу» «пиратам», но оторвет Россию от цивилизованного мира.

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«Не дай Бог! Воровать всегда плохо. Воровство осуждается еще со времен Библии. Если мы начнем в наглую воровать кино и на какие-то странные счета отчислять деньги, мы, я думаю, закроем себе дорогу для возвращения в цивилизованное киносообщество. Мы станет нерукопожатными, мы — ворьё… Но от всего этого получат огромные деньги «пираты», и эти времена многие помнят: когда была кинокомпания, которая выпускала легальное видео тиражом 5 тысяч кассет, и при ней существовала студия, выпускающая тот же фильм тиражом в 500 тысяч кассет. Начнется пиратство — с пиратскими DVD, Blu-Ray, вернутся видеосалоны», - полагает эксперт.

При этом в условиях кризиса, сокращения репертуара и падения посещаемости кинотеатры начали предлагать услуги показа блогерам и услуги по организации мероприятий, рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

«У блогеров хороший продакшн, и съемки, которые они делали, выполнены в хорошем качестве. Многие из них лишились монетизации, поэтому это попытка — и довольно успешная - поддержать друг друга. Мы организовали уже несколько показов — это событийные вещи, когда блогеры делают [у нас] премьеры своих программ, а люди готовы встретиться с блогерами за небольшие деньги и обсудить выпуск. Мы начали с Москвы и делаем это в регионах — предоставляем площадки по запросам блогерам-миллионникам. Это выгодно для обеих сторон», - отметила она.

Кроме того, кинозалы теперь сдаются в аренду: можно принести свой фильм или, например, провести выпускной вечер всем классом.

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ФОТО: РИА Новости
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