Блеск и нищета российского кино: Как в индустрии справляются с жесточайшим кризисом
Представители кинобизнеса рассказали в пресс-центре НСН, с какими сложностями им приходится сталкиваться и на какую поддержку они рассчитывают, чтобы сохранить отрасль.
Из-за ухода крупных голливудских компаний из России российские кинотеатры несут колоссальные убытки. Так, в апреле падение выручки составило 54%, сообщают в Ассоциации владельцев кинотеатров. В мае кинотеатры ожидают еще более слабых показателей. Кинопрокатчики прогнозируют закрытие свыше 50% кинотеатров и рассчитывают на поддержку от государства. К середине апреля 36% кинозалов в стране уже закрылись.
Основной сложностью владельцы кинотеатров считают отсутствие достаточного количества фильмов для заполнения прокатного времени. Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН опровергла информацию о том, что кинотеатры могут закрыться из-за отказа в техническом обслуживании.
«По технической причине кинопоказ приостановлен не будет. Основной критерий - это контент. То, что проекторы перестанут работать, лампы светить - это не [станет] основанием для закрытия», - добавила она.
При этом Зинякова добавила, что российское кино, несмотря на сравнительно небольшой срок своего существования, интересно зрителям и не уступает западным образцам в качестве, однако его действительно не хватает для создания полноценного трафика в кинотеатрах.
«Мы видели серьезные успехи со стороны российского кино, и это тот контент, который поддержал нас в пандемию и поддерживает нас сейчас. Фильмы продолжают выходить. Мы смотрим много иностранного кино, и я могу сказать, что, что касается качества производства, наши фильмы не уступают. Другое дело, что у нас не хватает объемов, и на настоящий момент у нас в репертуаре около 20 новинок. Это все-таки отсутствие правильного позиционирования, потому что все каналы связи, партнерские отношения, реклама, соцсети - это все сейчас нарушено. Не сомневаюсь, что в какой-то момент эта ситуация вырулит. Другое дело, что сейчас действительно очень тяжелый сезон, летний период и начало осени», - пояснила она.
При этом киножурналист Давид Шнейдеров отнесся к такой оценке российских фильмов скептически, отметив, что ситуация с посещаемостью кинотеатров стала «катастрофической», поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино. В качестве причины этого он назвал недоверие к качеству отечественных картин. При этом те фильмы, которые могут стать кассовыми, не снимаются в достаточном количестве.
«Как зрители не ходили на русское кино, так и не ходят. И нет никаких предпосылок, что начнут ходить. По данным социологического опроса, люди не смотрят национальное кино, потому что не доверяют качеству. Они, приходя на американское кино, твердо уверены в качестве картинки, сюжета, понятности, а не достоевской зауми в российском кинематографе. Сейчас, насколько я понимаю, с января по май вышло порядка 90 русских фильмов, то есть за год их может выйти порядка 180-200, но это в два раза меньше, чем обычно выходит иностранных. И даже если государство вложит деньги в кинопроизводство, то отдача будет через год. Фильмы через год выйдут. А что показывать этот год? Абсолютно нечего. Поэтому я пессимист», - отметил эксперт.
По мнению киножурналиста, без «соревнования» с популярным западным кино в России не получится создать свой мейнстрим, так как создатели перестанут ориентироваться на лучшие образцы жанра. Он также связал успех российского фильма «Холоп», вышедшего в 2019 году, с сильной конкуренцией, и напомнил, что некоторые российские режиссеры знамениты в том числе в европейских странах.
«В отсутствие западного кино исчезает конкуренция. Почему выстрелили "Холоп", "Движение вверх", "Последний богатырь"? У них была совершенно четкая конкуренция с американскими блокбастерами, было понятно, к чему стремиться и что надо делать. Ведь российское авторское кино на самом деле в полном порядке! Его знают на Западе, его приглашают на фестивали. Кирилл Серебренников в основном конкурсе в Каннах! Авторское кино любят, фильмы Звягинцева во Франции собирают едва ли не больше денег, чем в России. С этим все хорошо, хуже с двумя вещами: с блокбастерами и, самое главное, с мейнстримом. У нас нет мейнстримовского кино!», - отметил Шнейдеров.
Со своей стороны, генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень. По его мнению, российская киноиндустрия при наличии должного финансирования и правильной рекламы может укрепиться, однако в настоящий момент кинотеатрам нужны деньги, чтобы продержаться хотя бы до осени.
«С качеством и количеством российских картин надо работать. Почему российский потребитель не идет [на российское кино]? Потому что может повезти, а может нет. Это воспитывается годами, правильными рекламными компаниями, промотированием. Нужно время… Мы в начале пути и, действительно, нам нужно пережить этот год. Нам нужно дожить до того, чтобы появился достаточный контент российский. Нужна помощь государства, чтобы дожить до сентября. Ассоциация кинотеатров просила 6 млрд рублей», - сказал Васянин.
Он также подтвердил информацию о закрытии части кинотеатров в торговых центрах, назвав это вынужденной мерой. По его словам, сейчас государство не идет навстречу индустрии, тогда как без мер поддержки кинобизнес в России может схлопнуться.
«В условиях тяжелой ситуации и давления со стороны банков по кредитованию, в отсутствие выручки да, действительно, мы проводим переговоры. Да, мы закрыли 2 кинотеатра. Я не исключаю, что 50-70% кинотеатров могут быть закрыты, это нужно сделать, что спасти оставшиеся и продолжить работу. Нужно ужаться. Если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то эти 50 могут потянуть за собой последующие 50, и будет ноль. Сейчас нужны активные действия со стороны всех участников индустрии, чтобы дальше оттолкнуться ото дна и начать выплывать. Государство должно помочь разорвать часть договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают или руководствуются только деньгами. Если началась гангрена, нужно отсечь ногу и выжить, чем с трибун говорить разные лозунги и ничего не делать. Полный информационный вакуум со стороны государства, когда нужны решительные меры государства», - посетовал гендиректор.
Кинобизнес предлагает сотрудничество государству и готов бороться за кинотеатры, которые до сих пор остаются основой для всей киноотрасли в стране, добавила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. По ее словам, без кинопроката режиссеры и продюсеры не смогут окупить свои проекты.
«Дело не в том, что закроются кинотеатры, и кино продолжит свою жизнь. Если есть риск закрытия кинотеатров, то автоматически снижается выручка. Производители начинают экономить, сокращается и трафик на стриминговых платформах. Задача сохранить кинотеатральную отрасль, которая до пандемии давала до 80% выручки, которая позволяет окупить проект. Государство довольно давно финансирует отечественное кино, и если закроются площадки, то вся работа последних десяти лет пойдет насмарку. Мы стараемся по максимуму сохранить бизнес. Мы не просто ожидаем какой-то поддержки со стороны государства, мы все, участники бизнеса, делаем всё для того, чтобы была дополнительная выручка», - объяснила президент киносети.
Вместе с тем нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам, представители индустрии осудили. По словам киножурналиста Давида Шнейдерова, это «сделает кассу» «пиратам», но оторвет Россию от цивилизованного мира.
«Не дай Бог! Воровать всегда плохо. Воровство осуждается еще со времен Библии. Если мы начнем в наглую воровать кино и на какие-то странные счета отчислять деньги, мы, я думаю, закроем себе дорогу для возвращения в цивилизованное киносообщество. Мы станет нерукопожатными, мы — ворьё… Но от всего этого получат огромные деньги «пираты», и эти времена многие помнят: когда была кинокомпания, которая выпускала легальное видео тиражом 5 тысяч кассет, и при ней существовала студия, выпускающая тот же фильм тиражом в 500 тысяч кассет. Начнется пиратство — с пиратскими DVD, Blu-Ray, вернутся видеосалоны», - полагает эксперт.
При этом в условиях кризиса, сокращения репертуара и падения посещаемости кинотеатры начали предлагать услуги показа блогерам и услуги по организации мероприятий, рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«У блогеров хороший продакшн, и съемки, которые они делали, выполнены в хорошем качестве. Многие из них лишились монетизации, поэтому это попытка — и довольно успешная - поддержать друг друга. Мы организовали уже несколько показов — это событийные вещи, когда блогеры делают [у нас] премьеры своих программ, а люди готовы встретиться с блогерами за небольшие деньги и обсудить выпуск. Мы начали с Москвы и делаем это в регионах — предоставляем площадки по запросам блогерам-миллионникам. Это выгодно для обеих сторон», - отметила она.
Кроме того, кинозалы теперь сдаются в аренду: можно принести свой фильм или, например, провести выпускной вечер всем классом.
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