Воденников: Пиратские кинопоказы вернули нас в поздний СССР

Дмитрий Воденников: «Я поздравляю американскую певицу Мадонну. Дело не в том, что такой большой временной перешеек между ними. Мне в этой новости понравилось, что они три года жили вместе. Помните, был такой роман «Любовь живёт три года». И кажется, что там есть какая-то печаль. И три года не так уж много, но с другой стороны, не так уж и мало, а ведь на самом деле там есть обещания, там есть радость. Это слово «любовь», но она была, и это здорово», - отметил собеседник.

