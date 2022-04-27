Воденников: Пиратские кинопоказы вернули нас в поздний СССР
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Египте обнаружили руины древнего храма Зевса
Находка была обнаружена в северо-западной части Синайского полуострова на археологическом объекте Телль-эль-Фарма, который был создан в поздний период фараонов, а также использовался в греко-римские и византийские времена.
Дмитрий Воденников: «Представим себе, проходят века, проходят тысячелетия, проходят дни, недели, а где-то лежит целый храм Зевса, пусть разрушенный. И только сейчас мы находим этот храм. Он разрушен, но там как будто стоит тишина. Вот иногда хочется оказаться откопанным через много-много лет, но пусть вокруг нас будет тишина», - поделился эссеист.
Мадонна рассталась с 28-летним возлюбленным
Американская поп-певица Мадонна разорвала отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет романа. Известно, что пара с 35-летней разницей в возрасте начала встречаться в 2019 году.
Дмитрий Воденников: «Я поздравляю американскую певицу Мадонну. Дело не в том, что такой большой временной перешеек между ними. Мне в этой новости понравилось, что они три года жили вместе. Помните, был такой роман «Любовь живёт три года». И кажется, что там есть какая-то печаль. И три года не так уж много, но с другой стороны, не так уж и мало, а ведь на самом деле там есть обещания, там есть радость. Это слово «любовь», но она была, и это здорово», - отметил собеседник.
В российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент
Сеансы с зарубежными премьерами были организованы в залах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы, Пензы, Якутска и Махачкалы. В московском пространстве WIP состоялся показ фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза — зрителям продемонстрировали версию, скачанную из интернета.
Дмитрий Воденников: «Такое ощущение, что мы возвращаемся в нашу империю, в Советский Союз. Тогда уже на его исходе у достаточно обеспеченных людей стали появляться видеомагнитофоны. Такое ощущение, что мы описали круг и вернулись теперь в поздний СССР. Из-за кордона к нам доходят какие-то новости. Из-за кордона появляются фильмы, и мы смотрим их по большом счёту, насколько я понимаю, без разрешения, потому что этот фильм скачен из интернета. Посмотрим, что будет дальше», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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