Над Россией уничтожили 1336 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1336 БПЛА, отмечает RT.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело около 600 украинских дронов, пишет Ura.ru.

