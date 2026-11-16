Над Россией уничтожили 1336 украинских беспилотников

Российские военные в течение прошедшей ночи ликвидировали более 1,3 тысячи украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

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Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1336 БПЛА, отмечает RT.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело около 600 украинских дронов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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