Над Россией уничтожили 1336 украинских беспилотников
Российские военные в течение прошедшей ночи ликвидировали более 1,3 тысячи украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1336 БПЛА, отмечает RT.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело около 600 украинских дронов, пишет Ura.ru.
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