В индустрии объяснили, чего кинобизнес ждет от государства
Послабления должны коснуться как финансирования, так и законодательства, кинобизнес готов сотрудничать с государством, чтобы спасти отрасль, рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Кинобизнес предлагает сотрудничество государству и готово бороться за кинотеатры, которая до сих пор остается основой для всей киноотрасли в стране, сказала в пресс-центре НСН президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«Мы ведем очень активную работу с профильными министерствами, мы сформулировали предложения и те шаги, которые, на наш взгляд, должны быть предприняты со стороны государства. Первое - это послабления в области законодательства и принятие ряда положений, которые помогли бы кинотеатрам функционировать, а второй блок - это финансирование и формы того, как это могло бы быть сделано. Дело в том, что кинотеатры - это тот каркас, на котором держится киноотрасль. Дело не в том, что закроются кинотеатры, и кино продолжит свою жизнь. Если есть риск закрытия кинотеатров, то автоматически снижается выручка. Производители начинают экономить, сокращается и трафик на стриминговых платформах. Задача сохранить кинотеатральную отрасль, которая до пандемии давала до 80% выручки, которая позволяет окупить проект. Государство довольно давно финансирует отечественное кино, и если закроются площадки, то вся работа последних десяти лет пойдет насмарку. Мы стараемся по максимуму сохранить бизнес. Мы не просто ожидаем какой-то поддержки со стороны государства, мы все, участники бизнеса, делаем всё для того, чтобы была дополнительная выручка. Понятно, что эти проекты не сопоставимы по масштабу с большим американским кино, но тем не менее, очень много инициатив со стороны кинотеатров происходит. Это не столько оптимизация бизнеса, сколько поиск и генерация контента, это и лекции. На каждой площадке максимальная активность», - поделилась Зинякова.
Ранее Алексей Васясин заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень.
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