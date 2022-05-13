«Жутчайшая ситуация»: Шнейдеров пессимистично оценил перспективы кинотеатров в РФ

Кинотеатрам нечем заполнять время, так как российских фильмов недостаточно и они менее интересны россиянам, отметил критик Давид Шнейдеров.

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН назвал катастрофической ситуацию с посещаемостью кинотеатров, поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино.

«Я пытаюсь подобрать эквивалент к слову катастрофа, потому что ситуация катастрофичная, народ в кинотеатры не ходит. Даже неплохие фильмы вообще ничего не собрали и, скорее всего, не соберут. Кинотеатры, и особенно многозальники, на мой взгляд, находятся в совершенно жутчайшей ситуации, потому что нечего показывать, и перспективы никакой нет. Как зрители не ходили на русское кино, так и не ходят. И нет никаких предпосылок, что начнут ходить. По данным социологического опроса, люди не смотрят национальное кино, потому что не доверяют качеству. Они, приходя на американское кино, твердо уверены в качестве картинки, сюжета, понятности, а не достоевской зауми в российском кинематографе. Сейчас, насколько я понимаю, с января по май вышло порядка 90 русских фильмов, то есть за год их может выйти порядка 180-200, но это в два раза меньше, чем обычно выходит иностранных. И даже если государство вложит деньги в кинопроизводство, то отдача будет через год. Фильмы через год выйдут. А что показывать этот год? Абсолютно нечего. Поэтому я пессимист», - отметил критик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет мер по поддержке кинематографа. Об этом сообщила пресс-служба московского мэра и правительства.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КинотеатрыДавид Шнейдеров
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