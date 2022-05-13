«Под ключ»: Кинотеатры начали предлагать организацию выпускных для школьников
Чтобы выжить в условиях падения посещаемости и доходов, владельцы кинозалов ищут новые способы монетизации, рассказала в эфире НСН президент сети кинотеатров «КАРО».
В условиях кризиса, связанных с сокращением репертуара и падением посещаемости, кинотеатры начали предлагать услуги показа блогерам и услуги по организации мероприятий, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«У блогеров хороший продакшн, и съемки, которые они делали, выполнены в хорошем качестве. Многие из них лишились монетизации, поэтому это попытка — и довольно успешная - поддержать друг друга. Мы организовали уже несколько показов — это событийные вещи, когда блогеры делают [у нас] премьеры своих программ, а люди готовы встретиться с блогерами за небольшие деньги и обсудить выпуск. Мы начали с Москвы и делаем это в регионах — предоставляем площадки по запросам блогерам-миллионникам. Это выгодно для обеих сторон», - отметила она.
Кроме того, кинозалы теперь сдаются в аренду: можно принести свой фильм или, например, провести выпускной вечер всем классом.
«Есть еще несколько историй — например, то, что мы называем «ключи от зала». Мы сдаем залы в аренду: можно принести свой фильм и показать его на большом экране, или заказать фильм из наше библиотеки. Эта услуга тоже пользуется спросом, потому что в нашей кинобиблиотеке огромное количество картин — и прошлых лет, и из текущего репертуара. Поэтому под запрос можно забронировать зал. И сейчас, к выпускным, мы рассчитываем на востребованность этой услуги. Мы запустили отдельную маркетинговую компанию - «Отмечай выпускной в кино». Кинотеатр — это не только показ и кинобар, но у нас есть и развлекательная часть, мы можем организовать мероприятие любой сложности», - рассказала Зинякова.
Ранее гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин заявил о печальной перспективе закрытия кинотеатров из-за падения выручки на фоне сокращения репертуара и падения посещаемости. В индустрии просят поддержки у государства.
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