«Под ключ»: Кинотеатры начали предлагать организацию выпускных для школьников

Кроме того, кинозалы теперь сдаются в аренду: можно принести свой фильм или, например, провести выпускной вечер всем классом.

«Есть еще несколько историй — например, то, что мы называем «ключи от зала». Мы сдаем залы в аренду: можно принести свой фильм и показать его на большом экране, или заказать фильм из наше библиотеки. Эта услуга тоже пользуется спросом, потому что в нашей кинобиблиотеке огромное количество картин — и прошлых лет, и из текущего репертуара. Поэтому под запрос можно забронировать зал. И сейчас, к выпускным, мы рассчитываем на востребованность этой услуги. Мы запустили отдельную маркетинговую компанию - «Отмечай выпускной в кино». Кинотеатр — это не только показ и кинобар, но у нас есть и развлекательная часть, мы можем организовать мероприятие любой сложности», - рассказала Зинякова.

Ранее гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин заявил о печальной перспективе закрытия кинотеатров из-за падения выручки на фоне сокращения репертуара и падения посещаемости. В индустрии просят поддержки у государства.

