На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта Европа будет представлена в формате «Е5 + ЕС». В объединение Е5 входят такие страны, как Великобритания, Польша, Италия, Германия и Франция, под ЕС подразумеваются институты Евросоюза. Об этом в соцсети X после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня вечером мы с Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате “E5 + ЕС”», — отметила она.

Вместе с тем глава Еврокомиссии пообещала, что Европа продолжит усиливать давление на Россию и оказывать максимальную помощь Украине. Также она выразила благодарность Стуббу за помощь в окончании конфликта на Украине.

ЕВРОПА БЕЗ СУПЕРГЕРОЯ

Столь обширное представительство Европы на переговорах по Украине объясняется тем, что европейские лидеры не нашли единого представителя, который смог бы успешно противостоять одновременно президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на чиновников и дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, сообщило издание Politico.