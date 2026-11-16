Ход «Е5+ ЕС»: Поставит ли шах Россия Евросоюзу в переговорах по Украине
Несмотря на то, что Францию и Германию включили в группу переговорщиков с Россией от Европы, польза в переговорах от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызывает серьезные сомнения, полагают эксперты.
На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта Европа будет представлена в формате «Е5 + ЕС». В объединение Е5 входят такие страны, как Великобритания, Польша, Италия, Германия и Франция, под ЕС подразумеваются институты Евросоюза. Об этом в соцсети X после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня вечером мы с Александром Стуббом обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате “E5 + ЕС”», — отметила она.
Вместе с тем глава Еврокомиссии пообещала, что Европа продолжит усиливать давление на Россию и оказывать максимальную помощь Украине. Также она выразила благодарность Стуббу за помощь в окончании конфликта на Украине.
ЕВРОПА БЕЗ СУПЕРГЕРОЯ
Столь обширное представительство Европы на переговорах по Украине объясняется тем, что европейские лидеры не нашли единого представителя, который смог бы успешно противостоять одновременно президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на чиновников и дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, сообщило издание Politico.
Кроме того, такой универсальный супергерой должен был бы обеспечивать безопасность континента на фоне переговоров и добиваться справедливого с точки зрения Европы мирного соглашения для Украины, отмечают репортеры. Но такового, увы, не нашлось, и на саммите в Дублине 13 ноября было принято решение о коллективном участии в переговорах. Теперь сложившейся группе предстоит согласовать с Россией совместную стратегию взаимодействия.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым отметил, что Россия не намерена выдвигать условия по поводу переговорной группы Евросоюза. «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе», — заверил он, подчеркнув, что подобная постановка вопроса является абсолютно неверной.
Вместе с тем ранее Песков заявлял, что у Москвы нет видения возможных контактов с Европой по урегулированию украинского кризиса, особенно на фоне того, что текущие заявления европейских лидеров отнюдь не демонстрируют их готовность содействовать мирному процессу. Пресс-секретарь президента России также напомнил, что представители Европы не участвовали в недавних трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием России, США и Украины.
Не обсуждалась тема о включении в переговоры представителей Евросоюза и на переговорах Путина с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, которые прошли 12 ноября. Об этом в Telegram-канале МИД России сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером», — указала она, прокомментировав утверждение Кушнера о включении Евросоюза в переговорный процесс.
Тем временем Россия никогда не возражала против диалога с европейскими странами, заявил в ходе встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин. Напротив, по словам российского лидера, именно Европа отказалась от общения с Россией. Президент России добавил, что Москва намерена установить длительный (а еще лучше — вечный) мир с Киевом.
Для этого, в частности, нужно, чтобы Вашингтон оказал влияние на Европу и помог ей определиться, хочет она войны или мира. «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала бы с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились, чего они хотят — мира или войны на Украине?» — сказал он.
ПОМЕХА ДЛЯ ЕС
С тем, что Евросоюзу важно понять, хочет он войны или мира, согласился и чрезвычайный и полномочный посол России. Константин Долгов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что главной проблемой ЕС остается антироссийская позиция Брюсселя. При этом неясно, как Евросоюз будет себя вести на переговорах с Россией, США и Украиной.
Долгов напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас и другие представители ЕС упорствуют в своих антироссийских заявлениях, несмотря на желание сесть за стол переговоров.
«СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН»?
Несмотря на заявленное участие Франции и Германии, есть серьезные сомнения в целесообразности участия в переговорах канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер.
«Макрон уходит довольно скоро, меньше чем через полгода, поэтому его вес в таких переговорах будет небольшим. Даже если бы он был необыкновенно популярным, все-таки тот факт, что он уходящий президент, в значительной степени лишает его участие серьезного значения. Я не могу угадывать мысли господина Макрона, почему он так решил, я не знаю. Возможно, он хочет уходить каким-то триумфатором. Я не думаю, что он будет продолжать строить дальнейшую политическую карьеру», — сказал он.
Собеседник НСН добавил, что Мерц также вызывает серьезные опасения из-за шаткости его политической карьеры.
«Остается вопрос, будет ли кто-то в итоге вообще представлять Европу на переговорах. Дело в том, что и Макрон, и Мерц находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения, чтобы ставить условия. Один просто уходящий, другой не очень уверенно пока остающийся, но тоже ему грозит это. Их вес намного меньше, чем если бы была бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель в свое время», — заключил он.
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