«Нужно отсечь гангрену»: Глава киносети рассказал о закрытии части кинозалов в ТЦ
Закрытие части кинотеатров будет вынужденной мерой, призванной спасти индустрию в целом, считает гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин.
Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН назвал вынужденной мерой закрытие части кинотеатров в торговых центрах. Он подтвердил информацию СМИ о том, что идут переговоры с владельцами ТЦ и моллов.
«Мы всегда проводим переговоры с нашими лендлордами, которыми являются торговые центры. В условиях тяжелой ситуации и давления со стороны банков по кредитованию, в отсутствие выручки да, действительно, мы проводим переговоры. Да, мы закрыли 2 кинотеатра. Я не исключаю, что 50-70% кинотеатров могут быть закрыты, это нужно сделать, что спасти оставшиеся и продолжить работу. Нужно ужаться. Если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то эти 50 могут потянуть за собой последующие 50, и будет ноль. Сейчас нужны активные действия со стороны всех участников индустрии, чтобы дальше оттолкнуться ото дна и начать выплывать. Государство должно помочь разорвать часть договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают или руководствуются только деньгами. Если началась гангрена, нужно отсечь ногу и выжить, чем с трибун говорить разные лозунги и ничего не делать. Полный информационный вакуум со стороны государства, когда нужны решительные меры государства», - объяснил гендиректор.
Ранее киножурналист Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН назвал катастрофической ситуацию с посещаемостью кинотеатров, поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино.
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